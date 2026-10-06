HĐND thành phố giám sát quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Chiều 6/10, Đoàn giám sát HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố kết luận buổi làm việc.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã tập trung rà soát, tiếp nhận, bàn giao, kê khai, đăng ký, hạch toán và theo dõi tài sản công. Qua đó, từng bước xác định rõ đơn vị quản lý, sử dụng, đồng thời phân định trách nhiệm trong quản lý tài sản sau sắp xếp.

Tính đến ngày 30/6/2026, thành phố Quảng Ninh có 14 cơ quan chuyên môn, 2 tổ chức hành chính, 7 đơn vị sự nghiệp công lập và 54 đơn vị hành chính cấp xã. Tại 54 xã, phường, đặc khu có 218 cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính trực thuộc và 384 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong tổng số cơ sở nhà, đất và tài sản công được rà soát, có 3.725 cơ sở tiếp tục được giữ lại để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thiết chế văn hóa, chợ; 141 cơ sở được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khác quản lý, sử dụng; 130 cơ sở dôi dư được chuyển về các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp có chức năng quản lý, khai thác.



Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc rà soát, thống kê, cập nhật số liệu về cơ sở nhà, đất và tài sản công ở một số nơi chưa đầy đủ; hồ sơ pháp lý tài sản công sau tiếp nhận, bàn giao chưa được hoàn thiện kịp thời; việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc tại một số cơ quan, đơn vị chưa bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tài sản công, đất đai; siết chặt quy trình thanh lý, phá dỡ tài sản công; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công sau đầu tư, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Đại diện sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ những nội dung Đoàn giám sát quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu.

