Tham vấn, góp ý 5 dự án luật trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Chiều 6/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý đối với 5 dự án luật, gồm: Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Tham gia góp ý tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện các quy định còn bất cập, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của pháp luật, đồng thời đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại biểu góp ý vào dự án luật.

Phát biểu tại hội nghị, đại biều Trần Thị Kim Nhung, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH thành phố ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng thời đại biểu đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tổng hợp đầy đủ các nội dung góp ý, nhất là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, để Đoàn ĐBQH thành phố nghiên cứu, tiếp thu và tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.