Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 14)

Trở về sau chiến tranh, Trung được sống trong vòng tay của mẹ và tình cảm ấm áp của xóm làng. Nhưng phía sau niềm vui đoàn tụ vẫn là những day dứt khó nói thành lời: thương tật nặng nề, mong ước của mẹ về một mái ấm cho con và tình cảm mà Duyên đã lặng lẽ dành cho anh suốt những năm tháng chờ đợi.

Không muốn trở thành gánh nặng cho những người thân yêu, Trung quyết tâm tập đi bằng chân giả, tập xe đạp và tìm lại khả năng tự chủ cuộc sống. Cuộc gặp với người bạn thương binh Tính càng thôi thúc anh tin rằng, dù cơ thể không còn nguyên vẹn, con người vẫn có thể làm lại bằng ý chí và lao động. Từ những hòn đá đầu tiên mang về sửa mái nhà cho mẹ, một hành trình mới của người lính trở về bắt đầu – gian nan, nhưng đầy khát vọng sống.