Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 17)

Tiếp nối câu chuyện về cuộc đời Thảo, trong tập truyện hôm nay, người nghe sẽ chứng kiến cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa Thảo và Tuấn sau bao năm xa cách. Những tổn thương, ân hận và tình nghĩa vợ chồng một lần nữa được khơi dậy, mở ra cơ hội hàn gắn những đổ vỡ trong quá khứ.

Trong khi đó, vợ chồng Toàn – Nga bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần, khuynh gia bại sản vì những sai lầm trong kinh doanh. Giữa lúc tuyệt vọng tưởng chừng không còn lối thoát, tình nghĩa đồng đội từng được tôi luyện qua chiến tranh lại trở thành điểm tựa, giúp họ vượt qua hoạn nạn, tìm lại niềm tin và nghị lực làm lại cuộc đời.