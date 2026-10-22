Đội Cảnh sát Đường thủy triệt phá điểm bẫy bắt chim di cư trái phép

Ngày 22/10, từ các nguồn tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) chủ trì phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 và Hạt kiểm lâm khu vực 5 tiến hành kiểm tra, tháo dỡ nhiều công cụ giăng bẫy chim tự nhiên được bố trí tại khu vực ven biển Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1.

Vị trí phát hiện bẫy chim di cư tại khu Mũi Ngọc.

Cụ thể, lực lượng liên ngành đã phát hiện khu vực giăng bẫy chim tự nhiên gồm 1.300 mét lưới cước, 26 cọc tre cố định và 8 con chim xốp giả dùng để làm mồi nhử các đàn chim di cư.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tổ chức tháo dỡ toàn bộ tang vật. Ngay sau khi triệt phá bẫy, toàn bộ số công cụ săn bắt nói trên đã được lực lượng công an và kiểm lâm tiến hành hủy bỏ theo đúng quy định.

Sau khi kiểm đếm, lực lượng liên ngành đã lập biên bản tháo dỡ và tiêu hủy số công cụ săn bắt chim tự nhiên nói trên theo quy định.

Khu vực Mũi Ngọc là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều loài chim di cư theo mùa, việc giăng lưới cước săn bắt chim tự nhiên trong mùa di cư không chỉ tận diệt động vật hoang dã, mà còn làm suy giảm nghiêm trọng đa dạng sinh học tại địa phương.

Bên cạnh công tác xử lý nghiêm các vi phạm, Đội Cảnh sát đường thủy cùng công an địa phương và lực lượng kiểm lâm đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền sâu rộng đến người dân sinh sống trên địa bàn không vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.