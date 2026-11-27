Kết thúc tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc lần thứ hai năm 2026

Trong 3 ngày, từ 24 đến 26/11, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2026. Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.

Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc hội đàm đối chiếu, thống nhất kế hoạch trước khi bước vào tuần tra chung.

Đây là chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ lần thứ 12 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Phạm vi của chuyến tuần tra trải dài trên 14 điểm, tuyến đi theo hướng Bắc - Nam, với quãng đường 261,5 hải lý tính từ Đông Nam đảo Trần 14 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý (tức là từ điểm số 8 đến điểm số 21 trên đường phân định Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc).

Biên đội tàu 8002 Cảnh sát biển Việt Nam tham gia chuyến tuần tra liên hợp.

Đây là chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự kiện tròn 20 năm Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc thực hiện nội dung tuần tra, kiểm tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ.

Từ năm 2006 đến nay, hai bên đã tổ chức 31 chuyến tuần tra, kiểm tra liên hợp. Hoạt động này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ, là điểm sáng hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực và có ý nghĩa rất lớn đối với người dân hai nước hoạt động trên biển. Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, cùng nhau xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, ổn định và tôn trọng pháp luật.

Biên đội Cảnh sát biển Việt Nam thả cá, cua giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã hội đàm trực tiếp để trao đổi, đối chiếu kế hoạch hành động trên biển; tổng kết 20 năm hoạt động thực thi pháp luật trên biển của hai nước; tổ chức luyện tập phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước khai thác thủy, hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền, giáo dục ngư dân hai nước chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển; điện đàm, tổng kết hoạt động chuyến tuần tra.

Các đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Trong chuyến tuần tra này, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; tiến hành thả 21.000 con cá, cua giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, điện đàm tổng kết chuyến tuần tra liên hợp.

Chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ hai năm 2026 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch được thông qua.