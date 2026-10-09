Thắt chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Dù đã được quan tâm bảo vệ, động vật hoang dã vẫn phải đối mặt với sự đe dọa tuyệt chủng bởi những hành vi vi phạm pháp luật như bẫy, săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt và tiêu thụ trái phép... Thắt chặt các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Công an phường Liên Hòa phối hợp tháo dỡ, tiêu hủy dụng cụ đánh bắt chim hoang dã trái phép.

Từ tháng 9/2026, tại các cánh đồng khu vực Vị Khê của phường Liên Hòa, lực lượng chức năng ra quân làm nhiệm vụ đã phát hiện, tháo gỡ khoảng 2.500m lưới chuyên dùng để bẫy chim hoang dã, cùng 2 bộ loa phát tiếng dẫn dụ chim vào khu vực treo lưới. Còn tại xã Hải Lạng, lực lượng Công an xã phối hợp tuần tra cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong đợt này cũng đã thu giữ và tiêu hủy nhiều công cụ phục vụ hoạt động săn bắt tận diệt chim hoang dã. Như: Gần 700m lưới, các bộ loa phát tín hiệu giả tiếng chim mồi, mô hình phao, xốp... Các đối tượng đã cố tình bố trí bẫy trái phép tại các khu vực bãi đất trống, bãi bồi, đồng ruộng, ao đầm, khu vực ven sông, ven biển và những nơi chim di cư thường xuyên tập trung kiếm ăn. Tình trạng này đồng thời còn được ghi nhận tại một vài địa phương khác của thành phố, như xã Hải Sơn, Quảng Hà, Vĩnh Thực... cho thấy nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Tháng 9-10 hằng năm là mùa di cư của các loài chim hoang dã, kéo theo nguy cơ săn, bẫy, bắt trái phép gia tăng. Các hành vi này thường diễn ra lén lút vào ban đêm, tại khu vực hẻo lánh; trong khi việc mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trên môi trường mạng, các hội nhóm kín vẫn phức tạp. Vì vậy, công tác bảo vệ chim hoang dã, đấu tranh với các hành vi vi phạm được xác định cần triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên nhiều phương diện. Đặc biệt là các lực lượng Kiểm lâm, Công an, cơ quan chuyên môn UBND cấp xã... thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, ngăn chặn dụng cụ, phương tiện phục vụ bẫy bắt, góp phần hạn chế vi phạm.

Công an đặc khu Cô Tô tuyên truyền ngư dân không đánh bắt thủy sản hình thức tận diệt, bảo vệ đa dạng sinh học.

Quảng Ninh đang tập trung đấu tranh, thắt chặt quản lý với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động khác đã được xác định rõ theo Kế hoạch số 187/KH-KLCĐ ngày 24/9/2026 của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm TP Quảng Ninh) về “Tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật tới người dân. Nhất là nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về việc không săn, bắn, bẫy, bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nuôi nhốt, chế biến và tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học; vai trò của các loài động vật hoang dã, chim di cư đối với môi trường sinh thái; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ở các địa phương ven biển, nội dung tuyên truyền hướng nhiều vào các quy định không khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi của các hộ dân.

Từ thực tế cho thấy trọng tâm của công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm, mà còn phải chủ động phòng ngừa ngay từ sớm, từ cơ sở, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân.