Phường Hà An: Ngăn chặn săn bắt chim hoang dã, chim di cư

Bước vào mùa chim di cư, phường Hà An tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ, xử lý các dụng cụ bẫy bắt chim trái phép, qua đó góp phần bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường sinh thái trên địa bàn.

Phường Hà An chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động săn bẫy chim.

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư, phường Hà An đã chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động săn bắt, bẫy bắt chim; đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 1 tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm.

Trong tháng 9/2026, qua kiểm tra những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động săn bắt, bẫy bắt chim, lực lượng chức năng phường đã phát hiện, thu giữ 80 cọc tre và 1.600m lưới được sử dụng để bẫy chim. Toàn bộ số tang vật đã được xử lý, tiêu hủy tại chỗ theo quy định.

Toàn bộ số tang vật đã được xử lý, tiêu hủy tại chỗ theo quy định.

Cùng với kiểm tra, xử lý, phường Hà An xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn từ sớm, từ cơ sở các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ chim hoang dã, chim di cư trái quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết với các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi triều, cánh đồng lúa; các nhà hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh trên địa bàn về việc không săn bắt, nuôi nhốt, cất giữ, giết mổ, mua bán, kinh doanh, tiêu thụ trái phép chim hoang dã và các loài động vật hoang dã.

Tại các khu vực chợ và điểm kinh doanh, lực lượng chức năng phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 1 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, vận động các hộ kinh doanh chấm dứt việc mua bán chim tự nhiên trái quy định; đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.