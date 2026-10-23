Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật: Chủ động từ cơ sở

Cụ thể hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phường Hoàng Quế đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo phường Hoàng Quế trò chuyện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân liên quan công tác GPMB dự án trên địa bàn. Ảnh: Địa phương cung cấp

Ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Hoàng Quế đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, tập trung rà soát, tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Phường đẩy mạnh theo dõi, kiểm tra văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, chú trọng áp dụng thống nhất quy định trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, hệ thống truyền thanh và các nền tảng thông tin địa phương, tập trung vào những quy định thiết thực. Các hoạt động hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, chứng thực và rà soát văn bản được thực hiện theo kế hoạch, góp phần đưa pháp luật vào đời sống.

Cùng với tuyên truyền, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương xử lý 29 trường hợp vi phạm đất đai, phạt trên 1,7 tỷ đồng và 1 trường hợp vi phạm xây dựng, phạt 300 triệu đồng.

Gắn việc tổ chức thi hành pháp luật với cải cách hành chính, chuyển đổi số, phường Hoàng Quế chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 9.345 hồ sơ, trong đó có 237 hồ sơ chuyển từ kỳ trước; đã giải quyết 9.139 hồ sơ, gồm 3.097 hồ sơ trước hạn, 6.042 hồ sơ đúng hạn; các hồ sơ còn lại trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn thuộc thẩm quyền.

Cán bộ chuyên môn phường Hoàng Quế hướng dẫn hồ sơ thủ tục hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh, với tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,9%; số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%, số hóa kết quả giải quyết đạt 99,99%. Kết quả này góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.

Ông Ngô Cường Thạch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hoàng Quế, cho biết: Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong giải quyết công việc đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn chính quyền tăng cường hỗ trợ pháp lý, đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ và yên tâm sản xuất, kinh doanh.

9 tháng năm 2026, phường có 41 đơn thuộc diện theo dõi, giải quyết, gồm 39 đơn kiến nghị, phản ánh và 2 đơn khiếu nại. Trong đó, 32 đơn đã được giải quyết, 9 đơn đang tiếp tục xem xét theo quy định, không phát sinh đơn tố cáo. Công tác công khai, minh bạch trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, ngân sách và đầu tư công được duy trì, gắn với trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế Trần Văn Tuấn cho biết: Chúng tôi xác định thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW phải gắn với chất lượng giải quyết công việc hằng ngày. Phường tiếp tục rà soát, kịp thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong áp dụng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân và xử lý kiến nghị, phản ánh, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, khối lượng công việc cấp xã gia tăng, các quy định về phân cấp, phân quyền tiếp tục điều chỉnh, đòi hỏi địa phương tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, đẩy mạnh phổ biến pháp luật và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.