Phường Hoàng Quế: Tháo gỡ điểm nghẽn triển khai Nghị quyết 57

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Tại phường Hoàng Quế, việc cụ thể hóa nghị quyết gắn với đổi mới cách làm của chính quyền, nâng cao kỹ năng số cho người dân, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn để tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Doanh nghiệp chủ động đổi mới

Tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI) chính thức trở thành đơn vị khoa học và công nghệ đầu tiên tại phường Hoàng Quế, khi được cơ quan có thẩm quyền đánh giá đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Máy cắt xếp hình laser mới được COLAVI trang bị để nâng cao năng suất lao động.

COLAVI chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt các hệ thống băng tải, thiết bị bốc xếp vật liệu rời công suất lớn. Mỗi năm doanh nghiệp dành trung bình trên 2% doanh thu hàng năm cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp cũng duy trì đội ngũ 36 nhân sự chuyên trách cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D).

Cùng với ứng dụng robot, tự động hóa để nâng cao năng suất, doanh nghiệp đầu tư hệ thống quản trị tập trung và văn phòng điện tử. Các quy trình từ chấm công, mua sắm, nghiệm thu đến bán hàng, khai báo hải quan đều được số hóa; góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu và tinh gọn bộ máy vận hành.

Phòng điều hành sản xuất với các công nghệ hiện đại giúp theo dõi, giám sát sản xuất hiệu quả 24/7.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc COLAVI, cho biết: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tạo chuyển biến trong nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời ghi nhận, tôn vinh các sản phẩm do doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển. Việc tương tác hiệu quả với chính quyền phường Hoàng Quế trên môi trường điện tử giúp doanh nghiệp giảm thủ tục hành chính, thụ hưởng môi trường kinh doanh minh bạch; qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Từ khối doanh nghiệp đến hệ thống chính trị ở cơ sở, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phường Hoàng Quế đang được triển khai theo hướng đồng bộ, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đảng ủy giữ vai trò lãnh đạo, UBND phường tổ chức thực hiện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động; 11 khu phố cùng tham gia triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Sự phối hợp này từng bước đưa Nghị quyết 57-NQ/TW từ chủ trương chung vào công việc thường xuyên, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Một buổi tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, giáo viên phường Hoàng Quế. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hiện nay, 100% chi bộ Đảng của Hoàng Quế duy trì sinh hoạt toàn trình trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, 100% văn bản không mật thuộc phạm vi xử lý của cơ quan Đảng được thực hiện trên môi trường điện tử. 100% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 99,9% và tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 99,18%.

Một giờ học chuyên đề về “Ứng dụng hiệu quả công nghệ AI trong giáo dục STEM” tại trường THCS Yên Đức, phường Hoàng Quế. Ảnh: ĐVCC

Trong xây dựng xã hội số, 98,14% người dân có Sổ sức khỏe điện tử, 85,15% người dân đăng ký chữ ký số cá nhân. Phường cũng thành lập 11 tổ công nghệ số cộng đồng với 77 thành viên tại 11 khu phố trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Đặc biệt, trong công tác số hóa dữ liệu đất đai, phường đã hoàn thành 100% việc thu thập, số hóa hồ sơ. Còn ở lĩnh vực giáo dục ,100% trường học đạt chuẩn chuyển đổi số mức 2 trở lên, hoàn thành phê duyệt 100% học bạ số và đưa vào vận hành phòng thực hành STEM/STEAM tại hai trường THCS Yên Đức và Tiểu học Hoàng Quế.

Hoàng Quế đang đẩy mạnh xây dựng ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twins) mô phỏng hoạt động của hạ tầng đô thị theo thời gian thực và triển khai công nghệ thực tế ảo 3D để số hóa các di tích lịch sử, tích hợp mã QR và hệ thống thuyết minh điện tử nhằm phục vụ phát triển du lịch thông minh.

Để đạt được những kết quả nổi bật này, phường xác định đổi mới tư duy quản lý theo nguyên tắc “Một nhiệm vụ - Một đầu mối - Một sản phẩm - Một thời hạn” và phương châm “Phát hiện sớm điểm nghẽn - Xác định đúng nguyên nhân - Giao đúng trách nhiệm - Giải quyết đến cùng”.

Từ kinh nghiệm hơn 1,5 năm triển khai nghị quyết, thực tiễn tại phường Hoàng Quế cho thấy hai “nút thắt” lớn là điểm nghẽn về con người khi địa phương vẫn thiếu cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn sâu về công nghệ thông tin và vướng mắc trong việc kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm chuyên ngành.

Phường Hoàng Quế: Để nghị quyết 57 tạo chuyển biến thực chất

Đồng chí Hoàng Văn Đề, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Thời gian tới, phường tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh phát triển công dân số. Cán bộ được yêu cầu chủ động tự học, nâng cao trách nhiệm; phong trào “Bình dân học vụ số” hướng đến hiệu quả thực chất, giúp người dân sử dụng tiện ích số. Đồng thời, phường yêu cầu nhà cung cấp bảo đảm tốc độ đường truyền, phối hợp làm sạch dữ liệu theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Những tháng cuối năm 2026, phường Hoàng Quế sẽ tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ. Trọng tâm là hoàn thành làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên phần mềm VNPT iLIS; triển khai thu thập dữ liệu không gian, quét 3D di tích lịch sử tạo bản sao số phục vụ du lịch thông minh hoàn thành trước ngày 30/11/2026; thay thế hệ thống truyền thanh sang thiết bị IP thông minh.