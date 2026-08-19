Hoàng Quế chăm lo an sinh xã hội

Thời gian qua, phường Hoàng Quế đã có bước phát triển rõ rệt về kinh tế - xã hội. Phường đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trước đây, do thiếu đất sản xuất nên gia đình bà Nguyễn Thị Vân (tổ 10, khu Tràng Bạch) gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2020, nhờ Hội Nông dân phường tín chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH thời hạn 5 năm, bà Vân đã đầu tư mua một cặp bò giống. Được sự đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật và cách phòng bệnh bài bản từ Hội, gia đình đã nhân rộng đàn bò, xuất bán thành công 10 con. Từ nguồn tích lũy, bà đã mạnh dạn nuôi thêm hươu lấy nhung để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập.

Nhờ nắm chắc tình hình sản xuất của gia đình, tháng 9/2025, Hội Nông dân phường tiếp tục hỗ trợ gia hạn nguồn vốn vay để duy trì sản xuất. Hiện nay, mô hình đã mang lại thu nhập ổn định từ 70 đến 80 triệu đồng/năm, giúp gia đình vừa ổn định cuộc sống vừa nuôi các con ăn học đàng hoàng.

UBND phường Hoàng Quế phối hợp với BHXH cơ sở Đông Triều và Phòng khám Đa khoa Quốc tế Toàn Tâm trao tặng thẻ BHYT cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nâng niu quyển sổ vay vốn Ngân hàng CSXH trên tay, bà Nguyễn Thị Vân xúc động: Nếu phải vay vốn bên ngoài thì lãi suất rất cao, có khi lên đến 10%/năm nên chăn nuôi không có lãi. Được vay vốn Ngân hàng CSXH thì lãi suất thấp, thời gian cho vay dài, gia đình yên tâm đầu tư sản xuất.

Bà Ngô Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoàng Quế, cho biết: Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, trong 7 tháng đầu năm 2026, Hội đã hỗ trợ 200 hộ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH với tổng số tiền giải ngân 20 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ toàn phường đạt 88 tỷ đồng với hơn 1.200 hộ vay. Qua kiểm tra thực tế, 100% hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế và không để xảy ra nợ quá hạn. Đặc biệt, nhiều hộ chăn nuôi đã nhạy bén nắm bắt công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa sản xuất và đạt hiệu quả kinh tế rất cao.

Theo ông Lê Văn Độ, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế, công tác an sinh xã hội luôn được phường quan tâm, triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời đến tay người dân. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bên cạnh các phần quà từ Trung ương và tỉnh, phường đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi, trao tặng 160 suất quà với tổng trị giá trên 110 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn.

Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Quế kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 tại Trường Mầm non Hoàng Quế.

Song song với đó, công tác chi trả các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong 7 tháng đầu năm nay, phường đã chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và thân nhân của họ theo nguồn Trung ương và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện chi trả chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 329 gia đình với kinh phí hơn 460 triệu đồng, hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình cho 17 đối tượng với kinh phí hơn 35 triệu đồng.

Ngoài ra, phường còn chi trả trợ cấp thường xuyên cho 705 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 352 triệu đồng; trao tặng 61 thẻ BHYT cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu việc làm cho 730 lao động, đạt 65% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực y tế, phường tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; duy trì đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trạm Y tế phường, cho biết: Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026, Trạm đã phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tổ chức đợt khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường. Với phương châm "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", chương trình đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

“Nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phường đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công Khu Công nghiệp Đông Triều. Dự án hứa hẹn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, giúp người dân giảm bớt áp lực di chuyển và có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Đồng thời, phường chủ động rà soát các nhà văn hóa, cơ sở giáo dục dôi dư để lập phương án chuyển đổi thành thiết chế văn hóa, điểm vui chơi thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân” - Ông Lê Văn Độ, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế, nhấn mạnh.