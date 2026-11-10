Đồng hành cùng người dân phát triển sinh kế bền vững

Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết và chăm lo đời sống nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Quảng Ninh đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Qua đó, từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực, xây dựng sinh kế bền vững.



Hội viên Hội Nông dân phường Móng Cái 2 trao đổi, học tập cách chế biến thức ăn trong mô hình nuôi tôm công nghệ cao.

Từng trải qua không ít khó khăn, thậm chí thất bại trong quá trình nuôi tôm, ông Bùi Văn Tô, hội viên Hội Nông dân phường Móng Cái 2, vẫn kiên trì bám nghề, tìm hướng phát triển sản xuất hiệu quả. Được Hội Nông dân phường hỗ trợ, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố, ông mạnh dạn cải tạo đầm nuôi, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Từ mô hình nuôi tôm quy mô nhỏ lẻ, gia đình ông Tô từng bước mở rộng thành trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao với tổng diện tích 6,8ha. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, từ kỹ thuật chăm sóc đến quản lý môi trường ao nuôi, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Sau khi trừ chi phí, trang trại đạt thu nhập bình quân khoảng 1,6 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Móng Cái 2, từ hiệu quả mô hình của ông Bùi Văn Tô, Hội Nông dân phường đã kết nối, vận động thêm 30 hộ nông dân tham gia, từng bước nhân rộng phương thức sản xuất mới, góp phần thay đổi tập quán canh tác, nâng cao năng suất và tăng số vụ nuôi trong năm. Mô hình cũng trở thành địa chỉ thực tế để khoảng 55-60 hội viên đến tham quan, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Mô hình "Chợ số - Văn hóa số" của MTTQ phường Hà Tu đang góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên Hội Phụ nữ qua việc bán các sản phẩm nông sản.

Tại phường Hà Tu, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế thông qua mô hình “Chợ số – Văn hóa số”. Trước đây, các sản phẩm ẩm thực đặc trưng như bánh bạc đầu, khâu nhục cùng nhiều mặt hàng nông sản của đồng bào dân tộc Sán Dìu chủ yếu được tiêu thụ theo phương thức truyền thống. Nay, thông qua hoạt động livestream bán hàng, hội viên Hội Phụ nữ đã mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn. Mỗi phiên livestream tiêu thụ hàng trăm sản phẩm, cao gấp nhiều lần so với cách bán hàng trước đây.

Chị Đinh Thị Ánh, phường Hà Tu, chia sẻ: “Đây là mô hình rất ý nghĩa, giúp chúng tôi biết cách ứng dụng công nghệ, tiếp cận nhiều người mua hơn. Trước đây, việc buôn bán gặp khó khăn khi người dân chuyển dần sang mua hàng trực tuyến. Được MTTQ hướng dẫn, hỗ trợ, chúng tôi đã tăng doanh thu và biết cách quản lý nguồn tiền hiệu quả hơn”.

Không chỉ triển khai các mô hình cụ thể tại cơ sở, trong 10 tháng năm 2026, MTTQ và các tổ chức thành viên thành phố còn phát huy thế mạnh, chức năng của từng tổ chức trong hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho đoàn viên, hội viên. Trong đó, Hội Nông dân chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, quảng bá sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ nông sản. Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ 804 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao kiến thức, năng lực quản trị, khởi nghiệp; hướng dẫn 27 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp, tham gia các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh. Hội Cựu chiến binh duy trì các phong trào giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên. Các hội quần chúng cũng tích cực tham gia hỗ trợ hợp tác xã, khuyến học, tư vấn chuyên môn, phổ biến tri thức, phát triển văn hóa và các hoạt động cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ.

Thông qua những cách làm thiết thực, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đang từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, kết nối nguồn lực, trang bị kiến thức và tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên chủ động phát triển kinh tế. Qua đó, không chỉ cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần tương trợ, tăng cường gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.