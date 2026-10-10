Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc: Đổi mới phương thức hoạt động để gần dân

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác, Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng hệ sinh thái truyền thông số vững chắc tại cơ sở. Qua đó, Mặt trận không chỉ mở rộng kênh tương tác, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, mà còn kịp thời nắm bắt chính xác tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong tháng 9/2026, 11/11 Ban Công tác Mặt trận khu phố thuộc phường Phong Cốc đã triển khai mô hình “Bàn trà nghe dân nói”, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đây là cách làm sáng tạo nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 53/KH-MTTW-BTT của Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc về tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng nghe dân nói”.

Ban Công tác Mặt trận khu phố Tiên Công (phường Phong Cốc) triển khai mô hình "Bàn trà nghe dân nói".

Diễn đàn được tổ chức linh hoạt ngay tại nhà dân hoặc các điểm sinh hoạt cộng đồng. Trong không gian cởi mở bên chén trà, cán bộ Mặt trận cùng bà con thoải mái trao đổi về những vấn đề sát sườn như: Vệ sinh môi trường, giao thông, điện chiếu sáng, trật tự đô thị, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Dương Văn Bích, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Tiên Công, cho biết: Không gian gần gũi giúp người dân dễ dàng trải lòng. Cách làm này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người bận rộn ít có điều kiện dự hội nghị tập trung, giúp Mặt trận tiếp cận đa dạng các nhóm dân cư.

Trọng tâm của mô hình là lắng nghe đi đôi với tổng hợp, chuyển tiếp và theo dõi sát sao kết quả giải quyết. Mọi kiến nghị chính đáng của người dân đều được gửi tới cấp ủy, chính quyền xem xét theo thẩm quyền. Kết quả xử lý sau đó được công khai phản hồi để nhân dân theo dõi, giám sát.

Ông Dương Văn Đích (khu phố Tiên Công) chia sẻ: Tham gia mô hình, chúng tôi cảm nhận rõ quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng. Những vấn đề gây bức xúc kéo dài như việc thổi kèn đám tang quá sớm hoặc quá muộn, hay hủ tục rải vàng mã dọc đường gây ô nhiễm môi trường, sau khi người dân phản ánh đã được chính quyền tiếp thu và xử lý dứt điểm. Bà con vô cùng hài lòng.

Thích ứng linh hoạt với kỷ nguyên số, thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc đã chủ động đưa vào vận hành trang Zalo OA. Kênh thông tin này không chỉ giúp người dân cập nhật nhanh chóng, chính xác các chủ trương, đường lối và hoạt động tại địa phương, mà còn tạo không gian mở để bà con trực tiếp gửi phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự, môi trường và đời sống dân sinh.

Ông Dương Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận phải bắt đầu từ những việc làm thiết thực, dễ tiếp cận và đem lại hiệu quả thực chất cho nhân dân. Việc truyền tải thông tin kịp thời cũng như lắng nghe, phản ánh đúng lúc ý kiến của người dân chính là giải pháp cốt lõi để Mặt trận ngày càng gần dân, sát dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Cán bộ Hội LHPN phường Phong Cốc hướng dẫn tiểu thương chợ Cốc thực hiện thanh toán điện tử.

Để nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số và tăng cường kết nối với nhân dân tại các khu dân cư, Ủy ban MTTQ phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng giao dịch an toàn trên không gian mạng cho nhân dân, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông số tại cơ sở. Đáng chú ý, phong trào được mở rộng đến các nhóm đối tượng khác nhau, trong đó đã tổ chức lớp “Bình dân học vụ số” tại chùa Pháp Âm với sự tham gia của các ni sư và hơn 40 Phật tử, góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Song song với đó, mô hình “Chợ Cốc 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” cũng được triển khai hiệu quả. Thông qua mô hình, Hội Phụ nữ phường đã trực tiếp hỗ trợ tiểu thương và các hộ kinh doanh tạo mã QR, mở tài khoản ngân hàng, niêm yết công khai thông tin thanh toán; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo mật thông tin cá nhân (mã OTP, mã PIN) và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Phấn khởi trước những tiện ích thực tế, bà Nguyễn Thị Minh, tiểu thương chợ Cốc, chia sẻ: Từ khi áp dụng mô hình Chợ Cốc 4.0, việc buôn bán thuận tiện hơn rất nhiều. Người mua chỉ cần quét mã QR là hoàn tất giao dịch nhanh chóng, vừa không lo nhầm lẫn, rơi rớt hay rủi ro tiền giả, lại không mất thời gian chuẩn bị tiền lẻ trả lại khách.

Thời gian tới, MTTQ phường Phong Cốc sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, mở rộng kênh tương tác và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, Mặt trận phường tập trung hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông số, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.