MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển mạnh sang hành động, tạo sản phẩm cụ thể

Sáng 19/10, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chủ trì và chỉ đạo các hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ, giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố để thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chỉ đạo hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Uỷ ban MTTQ thành phố.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã cụ thể hóa kết luận thành nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm; rà soát các chỉ tiêu năm, nhất là nhiệm vụ chậm, khó, chưa hoàn thành; ban hành văn bản đôn đốc sắp xếp, kiện toàn các hội quần chúng cấp xã, tập trung vào hồ sơ công nhận, nhân sự, trụ sở, kinh phí và điều kiện hoạt động. Công tác nắm tình hình nhân dân, giám sát, phản biện tiếp tục được đẩy mạnh, có thêm sản phẩm cụ thể; đã triển khai giám sát chuyên đề về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức tọa đàm chuyên đề nâng cao chất lượng phản biện xã hội… Một số tổ chức, hội đã có thêm kết quả, sản phẩm cụ thể với những mô hình điểm, hiệu quả.

Tại các hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng giúp việc chung; công tác phát triển đảng viên. Các đại biểu cũng góp ý dự thảo kế hoạch triển khai về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới; việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo thành phố Quảng Ninh; khen thưởng các mô hình điển hình thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, cho ý kiến về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng “Tháng Vì người nghèo”; Liên hoan tiếng hát khu dân cư…

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tập trung triển khai, có chuyển biến và sản phẩm cụ thể của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đôn đốc, hoàn thành việc thành lập các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã.

Đồng chí yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và thành phố, trong đó cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 vào hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Quá trình thực hiện cần chuyển mạnh từ chủ trương, kế hoạch sang kết quả, sản phẩm cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị.

Về chuyển đổi số, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, bảo đảm tiến độ đợt cao điểm 50 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy tinh gọn.

Đồng chí cũng yêu cầu xây dựng các mô hình, phần việc thiết thực, tổ chức hoạt động tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam; triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lựa chọn và đỡ đầu những địa chỉ cụ thể. Việc vận động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phải được quản lý chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định; phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, cần quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là dịp Tết; rà soát, lựa chọn các hoạt động lớn của từng tổ chức chính trị - xã hội theo đúng chức năng, thế mạnh, bảo đảm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét và có sản phẩm cụ thể. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân thành phố lần thứ II; gắn tổng kết công tác năm với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hội nghị tổng kết theo hướng ngắn gọn, thực chất, hiệu quả.