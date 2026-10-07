Đoàn giám sát MTTQ thành phố giám sát chuyển đổi số tại phường Mạo Khê

Sáng 7/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức giám sát chuyên đề về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2026 tại phường Mạo Khê. Đây là địa phương cuối cùng trong kế hoạch giám sát chuyên đề về chuyển đổi số của Ủy ban MTTQ thành phố.

Đoàn giám sát kiểm tra hoạt động tại khu phố Công Nông (phường Mạo Khê).

Đoàn đã khảo sát thực tế tại các khu phố Vĩnh Xuân, Công Nông và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê. Tại các khu phố, đoàn ghi nhận việc xây dựng nhà văn hóa số đang được triển khai, bước đầu hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong điều hành hoạt động khu dân cư. Cán bộ, đảng viên và các Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cài đặt chữ ký số cá nhân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được tổ chức theo hướng tinh gọn, tăng ứng dụng công nghệ và kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ. Theo báo cáo, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 18.659 hồ sơ, giải quyết 18.321 hồ sơ, trong đó, 15.851 hồ sơ được giải quyết trước hạn, chiếm 86,52%; 2.470 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 13,48%. Công tác theo dõi, kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ được duy trì thường xuyên.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê.

Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính được phường triển khai đồng bộ. 100% hồ sơ đầu vào được số hóa; thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%. Việc sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính được đẩy mạnh. Bên cạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tiếp, Trung tâm tăng cường hướng dẫn trực tuyến, hỗ trợ lưu động, tuyên truyền và tập huấn kỹ năng số tại khu dân cư; duy trì các nền tảng số phục vụ người dân, trong đó có Zalo Mini App “Mạo Khê Smart”.

Qua giám sát, các thành viên đoàn chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục, nhất là việc xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng bộ dữ liệu dân cư phục vụ xác thực và sử dụng chữ ký số cá nhân. Khả năng tiếp cận công nghệ thông tin giữa các khu vực còn chưa đồng đều; hạ tầng, đường truyền Internet tại một số nhà văn hóa cần được nâng cấp để phục vụ tốt hơn việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính liên thông.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố với phường Mạo Khê.

Đoàn cũng đề nghị phường tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, tập trung vào những kỹ năng thiết yếu như thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trên thiết bị thông minh; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân.

Thời gian tới, đoàn đề nghị địa phương tập trung xử lý các hồ sơ đất đai tồn đọng sau sắp xếp, nâng cấp hạ tầng kết nối tại khu dân cư, đẩy mạnh cài đặt chữ ký số cá nhân; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, từng bước thu hẹp khoảng cách về kỹ năng số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

