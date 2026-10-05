Đưa chính sách lên mạng xã hội: Làm sao để người xem không lướt qua?

Một thông tin về chính sách có thể dài vài trang, nhưng trên mạng xã hội, người xem chỉ mất vài giây để quyết định ở lại hay lướt qua. Vậy làm thế nào để những nội dung tưởng như khô khan trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn? Trong tập podcast này, Gen Z 14 trò chuyện cùng Nguyễn Bá Khải – một người trẻ đang làm công tác tuyên truyền, hiện là Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh – để lắng nghe những câu chuyện phía sau hành trình đưa thông tin đến gần hơn với người dân trong thời đại số.