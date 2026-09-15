Cẩm Phả đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở, phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh, đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng.

Phường Cẩm Phả xác định, ở khu dân cư, những vấn đề liên quan đến pháp luật thường xuất phát từ chính những sinh hoạt hằng ngày của người dân. Đó có thể là việc chấp hành quy định về trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú, đất đai, môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hay những quy định trong xây dựng nếp sống văn hóa... Nếu người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và dễ hiểu sẽ góp phần hạn chế những vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Công an phường Cẩm Phả đến nhà dân tuyên truyền pháp luật.

Trung tá Nguyễn Quang Thảo, cán bộ Công an phường Cẩm Phả cho biết: “Chúng tôi đã chú trọng đưa công tác tuyên truyền pháp luật về khu dân cư từ các việc làm cụ thể. Theo đó, các nội dung tuyên truyền không chỉ được triển khai thông qua hội nghị mà còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và những cuộc vận động tại cộng đồng. Cùng với đó, hệ thống thông tin cơ sở được phát huy nhằm chuyển tải những quy định mới, những nội dung người dân cần biết, cần thực hiện”.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Cẩm Phả đó là nội dung tuyên truyền ngày càng được lựa chọn theo hướng thiết thực, gắn với tình hình thực tế. Thay vì tuyên truyền dàn trải, các lực lượng ở cơ sở tập trung vào những vấn đề đang được người dân quan tâm, những hành vi dễ phát sinh vi phạm và những quy định có tác động trực tiếp đến cuộc sống. Cách tuyên truyền này giúp pháp luật không còn khô cứng, xa rời thực tiễn mà trở thành những kiến thức gần gũi, dễ tiếp cận đối với mỗi người dân.

Trong đó, lực lượng công an phường giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ANTT. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với các khu phố, tổ dân phố, đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm. Những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được thông tin kịp thời để người dân biết, phòng tránh và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, tuyên truyền cũng được xác định là giải pháp đi trước. Các quy định về đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chấp hành tốc độ, tín hiệu giao thông và các quy tắc khi tham gia giao thông được phổ biến thường xuyên. Đặc biệt, việc tuyên truyền được chú trọng đến các gia đình có con em trong độ tuổi học sinh, thanh thiếu niên nhằm hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông ngay từ sớm.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, phường Cẩm Phả còn chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở. Bí thư chi bộ, trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư là những người thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với nhân dân. Thông qua đó, không chỉ chuyển tải các quy định pháp luật mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong cộng đồng để phối hợp giải quyết.

Hệ thống giao thông của phường Cẩm Phả luôn xanh, sạch đẹp, an toàn từ ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Ông Nguyễn Văn Trình, cư trú tại tổ 20, phường Cẩm Phả cho biết: Thực tế cho thấy, tuyên truyền pháp luật chỉ thực sự hiệu quả khi người dân hiểu, đồng thuận và chủ động thực hiện. Khi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, biết phân biệt đúng, sai, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng thì nhiều vụ việc có thể được phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cùng với tuyên truyền, phường Cẩm Phả cũng chú trọng xây dựng môi trường để người dân tham gia vào công tác giữ gìn ANTT. Mỗi người dân vừa là đối tượng được tuyên truyền, vừa là một “cánh tay nối dài” trong việc phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa bàn. Từ đó tạo thành thế trận nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề pháp lý liên quan trực tiếp đến người dân cũng ngày càng đa dạng. Điều này đặt ra yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phải thường xuyên được đổi mới. Với phương châm hướng về khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, phường Cẩm Phả đang từng bước đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao tính trực quan, dễ hiểu và dễ thực hiện của các nội dung pháp luật.