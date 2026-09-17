Cao Xanh: Tuyên truyền pháp luật sát địa bàn, đúng đối tượng

Từ những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống như đất đai, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bảo vệ trẻ em, chính sách thuế…, phường Cao Xanh đang triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng bám sát địa bàn, đúng đối tượng, đa dạng hình thức và tăng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở cơ sở ngày càng cụ thể. Cùng với việc chuyển tải thông tin pháp luật kịp thời thì cần gắn với những vấn đề người dân thường xuyên gặp trong đời sống, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

UBND phường Cao Xanh phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn. Ảnh: Địa phương cung cấp

Ngay từ đầu năm 2026, UBND phường Cao Xanh đã xây dựng kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống và công tác quản lý tại địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm nay, UBND phường tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 1.247 lượt người tham dự. Nội dung được lựa chọn theo từng nhóm đối tượng, từ phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên, chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật đến chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Cùng với các hội nghị tập trung, việc tuyên truyền được đưa về khu dân cư và lồng ghép trong hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Trong 6 tháng, Ủy ban MTTQ phường tổ chức 5 buổi tuyên truyền với 4.218 lượt người tham dự; đồng thời lồng ghép nội dung pháp luật tại 52 cuộc họp, hội nghị ở khu dân cư. Các nội dung được lựa chọn chủ yếu là những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống gia đình và cộng đồng như phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, trẻ em, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Việc mở rộng các kênh tiếp cận cũng giúp thông tin pháp luật đến với người dân thường xuyên. Phường đã cấp phát 2.150 tài liệu pháp luật; đăng 191 tin, bài trên cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội; phát 509 lượt tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, 641 tin, bài tuyên truyền được đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội của địa phương.

Cán bộ phường Cao Xanh cùng đại diện khu phố trao đổi với gia đình bà Lê Thị Hồng về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Địa phương cũng chú trọng tuyên truyền tới các nhóm đối tượng đặc thù. Với học sinh, Công an phường phối hợp với các cơ sở giáo dục tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và kỹ năng phòng tránh vi phạm pháp luật. Các lực lượng tổ chức 28 buổi tuyên truyền tại khu dân cư, trường học với 25.078 lượt người tham dự; phát hành 3.458 tờ rơi; phối hợp ký cam kết chấp hành pháp luật với 84 hộ kinh doanh và 7.784 học sinh, phụ huynh.

Việc tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng tiếp tục được cụ thể hóa bằng các chuyên đề phù hợp. Như ngày 2/7/2026, Sở Tư pháp Quảng Ninh phối hợp với UBND phường Cao Xanh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL về bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em cho gần 100 đại biểu là lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Công tác PBGDPL cũng được gắn với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn. Đơn cử, với lĩnh vực đất đai còn nhiều hồ sơ vướng về nguồn gốc sử dụng và giấy tờ pháp lý, việc tuyên truyền được chú trọng gắn với giải thích quy định, hướng dẫn thủ tục để người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PBGDPL trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh Phạm Ngọc Hải, thời gian tới, phường tiếp tục chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở; tăng ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật kịp thời các văn bản mới và lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, sát với yêu cầu thực tế của địa bàn.

Việc khắc phục những hạn chế, đồng thời đưa nội dung tuyên truyền sát hơn với các vấn đề người dân quan tâm sẽ là cơ sở để công tác PBGDPL ở Cao Xanh tiếp tục đi vào thực chất, nâng cao khả năng tiếp cận và ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.