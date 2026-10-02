Thanh niên trong kỷ nguyên mới vững lý tưởng, giàu khát vọng cống hiến - Bài 2: Định hướng đúng, vững bước đường dài

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong đó nhấn mạnh yêu cầu "Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội...". Lý tưởng cách mạng không chỉ là điểm tựa tinh thần để thế hệ trẻ vượt qua thử thách, mà còn là động lực để không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc. Lý tưởng cách mạng, xét đến cùng, không chỉ là tài sản tinh thần của mỗi cá nhân, mà còn là nguồn lực nội sinh của quốc gia.

"Trường học" từ địa chỉ đỏ

Trên địa bàn Quảng Ninh có nhiều di tích, địa danh, địa chỉ mang dấu tích, là lát cắt lịch sử quý. Nơi đây không chỉ lưu giữ một phần của lịch sử, mà đã trở thành "trường học" đặc biệt, nơi thế hệ trẻ hôm nay được "chạm" vào lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm của cha anh, từ đó soi chiếu trách nhiệm tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Mỗi địa chỉ đỏ gắn với một vùng đất mang những câu chuyện riêng, nhưng cùng nhắc nhở chúng ta về những người đã sống, chiến đấu và cống hiến, hy sinh vì quê hương, đất nước.

Bởi vậy, mỗi hành trình của tuổi trẻ chính là hành trình trở về với cội nguồn, nhìn thấy lịch sử qua từng dấu tích, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay qua những "trường học" đặc biệt đó.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức tham quan Cột mốc biên giới 1317.

Những ngày tháng 7 tri ân, tuổi trẻ Trường THPT Chuyên Hạ Long đã phối hợp tổ chức lễ ra quân Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" năm 2026 với chủ đề “Hành trình hướng về biên cương Tổ quốc” tại Cột mốc biên giới số 1317 do Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô quản lý. Trong không khí lắng đọng của lòng biết ơn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc; nghe giới thiệu về lịch sử Cột mốc 1317, trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, biên giới quốc gia… Hoạt động đó đã khơi dậy niềm tự hào, ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong hành trình ấy, ĐVTN cũng dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Cao Ba Lanh, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ của Tổ quốc; thăm hỏi và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Mầm non Hoành Mô.

Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Hạ Long Vũ Thị Hiền Anh cho biết: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, học sinh luôn được tổ chức đoàn và nhà trường chú trọng thông qua tổ phát động cuộc thi, lồng ghép trong tiết học. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hành trình về nguồn... để ĐVTN, học sinh thêm điều kiện tìm hiểu lịch sử tại các di tích, địa chỉ đỏ. Đây chính là những bài học lịch sử sống động, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu sâu sắc về giá trị của hòa bình; tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, lòng tự hào dân tộc trong mỗi ĐVTN.

Không chỉ là nơi tham quan, tìm hiểu, khám phá, hay tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa… các địa chỉ đỏ còn được nhiều tổ chức Đảng chọn để tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Giây phút tuyên thệ dưới cờ Đảng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi di tích lịch sử thiêng liêng không chỉ là dấu mốc ý nghĩa của mỗi cá nhân, mà góp phần “tiếp lửa” truyền thống cho những người trẻ.

Đảng ủy Sở VH-TT&DL trao quyết định kết nạp 3 đảng viên mới tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc khu Cô Tô (tháng 5/2026).

Là hòn đảo tiền tiêu khu vực Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô là nơi duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng tượng khi Người còn sống. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo tiền tiêu là biểu tượng thiêng liêng về tình cảm của Bác Hồ với nhân dân trên đảo, nhắc nhở các thế hệ về trách nhiệm giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng quê hương nơi tuyến đầu Đông Bắc. Nơi đây cũng là địa điểm được nhiều tổ chức Đảng lựa chọn tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú.

Bùi Huy Dương (Chi bộ Văn phòng Hành chính tổng hợp, Đảng bộ Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh) là một trong số đảng viên mới được kết nạp dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2026); 65 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô 9/5 (1961-2026) tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (đặc khu Cô Tô).

Đảng viên trẻ Bùi Huy Dương bày tỏ: Tôi vô cùng vinh dự khi được đặt tay lên ngực, hô vang lời tuyên thệ dưới cờ Đảng tung bay giữa biển trời Đông Bắc, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Kỷ niệm đó sẽ mãi trong trái tim và tôi nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tích cực học tập, lao động, công tác, tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp…

"Trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự kế thừa, phát triển và sức sống bền bỉ của Đảng ta tại nơi đầu sóng ngọn gió, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển khơi, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên về lý tưởng, niềm tin và con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Kết nạp Đảng ở địa điểm đặc biệt này còn góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên đảo tiền tiêu tiếp tục đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ…" - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân nhấn mạnh.

Những địa chỉ đỏ trên Vùng mỏ Quảng Ninh từng ngày đón thêm những bước chân người trẻ. Mỗi di tích, hiện vật và câu chuyện tái hiện lịch sử đã để lại những bài học sâu sắc về ý chí, niềm tin, sức mạnh đoàn kết và khát vọng tự chủ của dân tộc. Đây cũng là cách mà thành phố Quảng Ninh tiếp tục thực hiện để giáo dục, hun đúc niềm tự hào lịch sử, tiếp nối thành tình yêu quê hương, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh.

Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Em là cháu ngoan Bác Hồ - Học tập 5 điều Bác Hồ dạy”.

Để tuổi trẻ trưởng thành cùng lý tưởng cách mạng

Buổi học đầu tiên của năm học 2026-2027, thầy và trò Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) tham dự sinh hoạt chủ điểm “Em là cháu ngoan Bác Hồ - Học tập 5 điều Bác Hồ dạy”. Học sinh nhà trường được tìm hiểu về bức thư Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng, đăng trên báo Nhân Dân ngày 14/5/1961, dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. Qua những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ, các em thêm hiểu về sự quan tâm của Người dành cho thế hệ măng non, từ đó nguyện ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy.

Tại buổi sinh hoạt, từ những câu hỏi giao lưu gần gũi, sinh động, mỗi câu trả lời đúng là một bài học ý nghĩa, giúp các em ghi nhớ, thực hiện lời Bác dạy bằng hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện và có lối sống đẹp. Buổi sinh hoạt đầu tiên năm học mới như một sự khởi đầu cho hành trình học tập đầy hứng khởi, “gieo” trong trái tim mỗi người trẻ “hạt giống” về lòng yêu nước, tình yêu thương nhân loại, khát vọng cống hiến...

Cô giáo Vũ Thu Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Gai, chia sẻ: Trường học là "cái nôi" giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, vì vậy nhà trường quan tâm bồi đắp cho các em tình yêu quê hương, đất nước, kính yêu Bác Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và ý chí phấn đấu học tập, khát vọng cống hiến. Nhà trường thường xuyên lồng ghép việc giáo dục lý tưởng trong các môn học và qua hoạt động ngoại khóa... hằng tuần và dịp lễ. Trong đó, đề cao việc rèn luyện nền nếp, ý thức và trách nhiệm cho học sinh từ tác phong, lề lối học tập, sinh hoạt…

Thời gian qua, Quảng Ninh cũng chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tư tưởng, học tập và rèn luyện với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với từng cấp học. Thành phố đã biên soạn "Tài liệu giáo dục địa phương Quảng Ninh” để đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 gắn với đổi mới phương pháp giáo dục; tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại địa chỉ đỏ; biên soạn, xuất bản, phát hành cuốn “Tài liệu giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh” làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, tuyên truyền cho ĐVTN, học sinh THPT trên địa bàn.

ĐVTN tham gia giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026.

Đặc biệt, công tác tư tưởng trong tình hình mới cho ĐVTN được triển khai lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị, ngày lễ lớn đất nước, trong đó ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. Điển hình là tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp livestream trên fanpage “Tuổi trẻ Quảng Ninh”; phát hành hơn 700 tin ứng dụng AI trên các nền tảng mạng xã hội; triển khai cuộc thi “Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về bầu cử”, “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh”…

Đây không chỉ là "sân chơi" để tuổi trẻ Quảng Ninh học tập lý luận chính trị, mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong thanh niên.

Trong các tổ chức đoàn, nhiều phong trào, cuộc vận động tổ chức rộng khắp, tạo sức lan tỏa, như: "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện", “Bình dân học vụ số”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dự án "1.000 bức ảnh thời hoa lửa"…

Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Vũ cho biết: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không chỉ là đổi mới hình thức tuyên truyền, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để ĐVTN chủ động học tập, lan tỏa những giá trị tích cực. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục; khuyến khích ĐVTN sáng tạo các sản phẩm truyền thông hiện đại tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, lịch sử văn hóa dân tộc, lịch sử địa phương và các phong trào của đoàn, đưa nội dung giáo dục chính trị đến với người trẻ theo cách gần gũi nhất, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin hiện nay…

Học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long phát biểu tại chương trình “Gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026” do thành phố Quảng Ninh tổ chức (tháng 8/2026).

Ngoài ra, công tác giáo dục lý tưởng còn được quan tâm từ nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình: Hội nghị tuyên dương 278 học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2025-2026; lễ tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu Quảng Ninh năm 2025; tuyên dương “Tài năng trẻ”, “Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025…

Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của những người trẻ trên nhiều lĩnh vực, mà còn góp phần khích lệ các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục hành động, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Nhiệm kỳ 2022-2025, tuổi trẻ Quảng Ninh đã đảm nhận hơn 8.500 công trình, phần việc, với hơn 70.000 lượt ĐVTN tham gia; tuyên dương 3.568 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; giới thiệu cho Đảng 7.912 đoàn viên ưu tú, đã kết nạp 5.693 đảng viên; vận động 5.850 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ…

Tại chương trình gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026 (tháng 8/2026), đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng ở thế hệ trẻ: Hãy học để làm chủ tương lai, hãy rèn mình để làm chủ chính mình và hãy sống có trách nhiệm để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho quê hương, đất nước… Ngoài trang bị ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng số và năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, mỗi học sinh, sinh viên phải bồi đắp tri thức, rèn bản lĩnh và tinh thần kỷ luật, dám ước mơ, dám chịu trách nhiệm với ước mơ của mình.