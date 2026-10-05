Dưỡng chất học đường, nâng tầm vóc trẻ

Tại Quảng Ninh, công tác chăm sóc dinh dưỡng đang được các trường học chú trọng như một phần quan trọng trong hành trình phát triển toàn diện của trẻ. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND đang tạo thêm điều kiện để trẻ được tiếp cận nguồn dinh dưỡng phù hợp ngay tại trường học.

Nhân viên y tế Trường Mầm non Hồng Gai kiểm tra lô sản xuất, hạn sử dụng của sữa trước khi bàn giao cho các lớp.

Giờ uống sữa tại Trường Mầm non Hồng Gai (phường Hồng Gai) đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Những hộp sữa được phát đến từng lớp, các em hào hứng uống sữa dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Chia sẻ về hiệu quả của chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Loan, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Ngay từ khi triển khai, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí thời gian uống sữa hợp lý trong ngày, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ. Sau gần 10 tháng được uống sữa đều đặn, thể trạng của trẻ có sự thay đổi rõ rệt, nhiều trẻ tăng cân đều, sức đề kháng được cải thiện.

Từ năm học 2025-2026, chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND được triển khai trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển thể lực cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học. Chính sách được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới gần 200.000 trẻ em, học sinh tại hơn 650 cơ sở giáo dục. Đến ngày 20/3/2026, 100% cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã tổ chức cho trẻ, học sinh uống sữa theo nghị quyết.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chính sách sữa uống tại trường học nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh. Gia đình anh Triệu Kim Thành (thôn Đồn Đạc, xã Ba Chẽ) có 3 con đang trong độ tuổi mầm non và tiểu học. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập hạn hẹp khiến việc bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng cho các con không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bởi vậy, khi các con được hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú và uống sữa tại trường, gia đình anh thêm phần yên tâm.

Các bé Trường Mầm non Đồn Đạc (xã Ba Chẽ) uống sữa miễn phí tại trường.

Anh Triệu Kim Thành chia sẻ: Kinh tế gia đình còn khó khăn, việc chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ cho cả 3 con là điều không dễ. Nay các cháu được ăn bán trú, lại có sữa uống hằng ngày tại trường, chúng tôi rất phấn khởi. Gia đình giảm bớt được một phần chi phí, các con có điều kiện ăn uống đầy đủ hơn.

Niềm vui của gia đình anh Thành cũng là mong muốn chung của nhiều phụ huynh có con theo học tại các trường vùng miền núi. Với họ, mỗi bữa ăn đủ chất, mỗi hộp sữa được trao đến tay con không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ.

Tại khu vực đô thị, phụ huynh cũng đánh giá cao việc bổ sung sữa tại trường. Anh Bùi Giang Nam, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hạ Long), cho biết: Phụ huynh chúng tôi rất phấn khởi khi các con được uống sữa tại trường. Với những gia đình còn khó khăn, đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp các cháu có thêm nguồn dinh dưỡng trong ngày học. Chúng tôi mong nhà trường tiếp tục duy trì tốt việc tổ chức uống sữa, đồng thời phối hợp với phụ huynh chăm lo sức khỏe để các con phát triển tốt hơn.

Để chính sách phát huy hiệu quả, các cơ sở giáo dục chú trọng thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, bảo quản và cấp phát sữa, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sữa đúng cách, giữ vệ sinh sau khi uống và thu gom vỏ hộp đúng nơi quy định.

Thực tế cho thấy, dinh dưỡng học đường không thể chỉ được quyết định bởi một bữa ăn hay một hộp sữa riêng lẻ. Hiệu quả chăm sóc trẻ đến từ sự kết hợp giữa khẩu phần ăn bán trú cân đối, nguồn sữa bổ sung phù hợp, việc theo dõi sức khỏe, hoạt động thể chất và sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình với nhà trường. Khi dinh dưỡng được quan tâm đồng bộ, trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn trở thành môi trường nuôi dưỡng sức khỏe, hình thành thói quen tốt, tạo nền tảng để trẻ em Quảng Ninh phát triển toàn diện, từng bước nâng cao tầm vóc trong tương lai.