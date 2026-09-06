Năm học mới đặc biệt nơi đảo tiền tiêu

Một ngày đầu tháng 9, một chiếc xuồng nhỏ rời bến cảng Cô Tô, vượt sóng hướng về đảo Trần mang theo bàn ghế mới, sách vở, đồ dùng học tập, sữa học đường cùng những vật dụng chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đó là xuồng chở thầy Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân (đặc khu Cô Tô) ra với các cô, cậu học trò nhỏ nơi biển đảo xa xôi. Ở nơi đó, giữa muôn trùng sóng vỗ, một lễ khai giảng thật đặc biệt đã diễn ra, khởi đầu cho năm học mới với nhiều yêu thương dành cho các mầm non lớn lên cùng đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc.
Giữa trùng khơi, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn và khoảng cách với đất liền xa xôi, lớp học 3 học sinh ở đảo Trần vẫn được chuẩn bị chu đáo cho năm học mới. Từng bộ bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập được đưa ra đảo là sự tiếp nối của một quan điểm nhất quán, học sinh ở nơi tiền tiêu cũng phải được bảo đảm cơ hội học tập đầy đủ và bình đẳng.
Vừa tất bật lắp bàn ghế mới cho lớp học, thầy giáo Trần Văn Luyện chia sẻ: “Năm học này, điểm trường liên cấp đảo Trần chỉ có 3 học sinh, mỗi em ở một khối lớp. Như vậy, tính cả tôi là 1 thầy, 3 trò - một lớp học đặc biệt giữa trùng khơi. Nhưng sự quan tâm dành cho những học sinh nơi đầu sóng không vì thế mà vơi đi. Với tôi, dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm, vun đắp. Tôi mong truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai, để khoảng cách địa lý giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập và phát triển”.
Mái trường đặc biệt giữa trùng khơi với 1 thầy, 3 trò chắc chắn sẽ không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là minh chứng rằng ở bất cứ nơi đâu có trẻ em, ở đó có trách nhiệm chăm lo cho giáo dục. Khoảng cách giữa đảo và đất liền có thể xa, nhưng hành trình "gieo" chữ và nâng bước ước mơ thì chưa bao giờ cách trở.
Khánh, Ngọc và Sa - ba mầm non đang nảy mầm và từng ngày lớn lên trên đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc với đủ đầy sự quan tâm, yêu thương. Rồi mai này, các em chắc chắn sẽ ngày càng trưởng thành và khôn lớn, mạnh mẽ và vững chãi giữa biển trời như bố mẹ, ông bà các em - những người đã dành cả cuộc đời mình bám biển, bám đảo, góp sức bảo vệ và xây dựng quê hương.