Năm học mới đặc biệt nơi đảo tiền tiêu

Một ngày đầu tháng 9, một chiếc xuồng nhỏ rời bến cảng Cô Tô, vượt sóng hướng về đảo Trần mang theo bàn ghế mới, sách vở, đồ dùng học tập, sữa học đường cùng những vật dụng chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đó là xuồng chở thầy Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân (đặc khu Cô Tô) ra với các cô, cậu học trò nhỏ nơi biển đảo xa xôi. Ở nơi đó, giữa muôn trùng sóng vỗ, một lễ khai giảng thật đặc biệt đã diễn ra, khởi đầu cho năm học mới với nhiều yêu thương dành cho các mầm non lớn lên cùng đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc.

Trước ngày khai giảng, chuyến xuồng nhỏ từ Cô Tô chở thầy giáo Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, cùng bàn ghế mới, sách vở mới, bút thước mới, sữa học đường... vượt sóng cập bến cảng đảo Trần.

Năm học này, thầy Luyện tình nguyện nhận nhiệm vụ sang điểm trường liên cấp đảo Trần giảng dạy cho các em học sinh của đảo. Điểm trường chỉ có 3 bạn học sinh, 1 bạn năm nay vào lớp 1, 1 bạn đã lên lớp 2, và 1 bạn lớp 5. Việc đầu tiên thầy Luyện làm khi đặt chân đến đảo Trần là gặp gỡ các bạn học trò nhỏ, phát cho các bạn những quyển sách giáo khoa mới tinh, đã được bọc cẩn thận, là sách được thành phố Quảng Ninh phát miễn phí cho toàn bộ học sinh mượn trong năm học 2026-2027.

Giữa trùng khơi, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn và khoảng cách với đất liền xa xôi, lớp học 3 học sinh ở đảo Trần vẫn được chuẩn bị chu đáo cho năm học mới. Từng bộ bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập được đưa ra đảo là sự tiếp nối của một quan điểm nhất quán, học sinh ở nơi tiền tiêu cũng phải được bảo đảm cơ hội học tập đầy đủ và bình đẳng.

Cùng lúc ấy, cán bộ đặc khu Cô Tô cùng người dân đảo Trần cũng tất bật chuẩn bị các điều kiện thiết yếu nhất để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 cho các bạn nhỏ.

Cán bộ đặc khu Cô Tô và thầy giáo Trần Văn Luyện cùng CBCS các đơn vị lực lượng vũ trang chuẩn bị bàn ghế mới cho năm học mới tại điểm trường liên cấp đảo Trần.

Vừa tất bật lắp bàn ghế mới cho lớp học, thầy giáo Trần Văn Luyện chia sẻ: “Năm học này, điểm trường liên cấp đảo Trần chỉ có 3 học sinh, mỗi em ở một khối lớp. Như vậy, tính cả tôi là 1 thầy, 3 trò - một lớp học đặc biệt giữa trùng khơi. Nhưng sự quan tâm dành cho những học sinh nơi đầu sóng không vì thế mà vơi đi. Với tôi, dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm, vun đắp. Tôi mong truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai, để khoảng cách địa lý giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập và phát triển”.

Sáng sớm 5/9, khi ngày hội khai giảng chuẩn bị diễn ra trên khắp cả nước, chị Hoàng Thị Quang, mẹ của em Vũ Ánh Ngọc, năm nay đã là học sinh lớp 2 đã gọi Ngọc dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo đồng phục tươm tất để Ngọc đi dự lễ khai giảng. Là một trong những công dân nhí đầu tiên của đảo Trần, năm nay đã là năm thứ 2 Ngọc được đi học cùng các thầy cô và bạn bè, anh chị ở ngôi trường vô cùng đặc biệt nơi hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc.

Cũng giống như chị Ngọc, em Lê Quốc Khánh, năm nay bước chân vào lớp 1 cũng được ông gọi dậy từ sớm, chuẩn bị quần áo đồng phục sạch đẹp gọn gàng để đi khai giảng. Ông Lê Văn Bình, ông nội của Khánh, vô cùng phấn khởi và xúc động khi ở nơi đảo xa, cháu ông vẫn được đến trường đi học đàng hoàng như bao bạn nhỏ khác, được theo đuổi ước mơ học con chữ, trưởng thành, hiểu biết, sau này góp sức xây dựng quê hương.

Ở nơi có ngôi trường đặc biệt ấy, buổi sáng ngày khai giảng cũng diễn ra rất đặc biệt, thầy giáo Trần Văn Luyện đến từng nhà dân từ sáng sớm, đón các em học sinh đến trường.

Thầy và trò đảo Trần dắt tay nhau đến trường trong nắng sớm.

Tại cổng điểm trường đảo Trần, các đồng chí lãnh đạo đặc khu Cô Tô, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên đảo đã có mặt từ sớm, đón các em học sinh, dắt tay các em tới trường.

Lễ khai giảng tại điểm trường đảo Trần có lẽ là lễ khai giảng có 1 không 2 khi trong không gian nhỏ đầm ấm, các em học sinh ngồi cùng với các bác lãnh đạo để dự lễ khai trường.

Trong gian hội trường nhỏ, tiếng trống khai trường vẫn được vang lên rộn ràng cùng thời điểm với tất cả các mái trường khác trong cả nước.

Các học trò nhỏ nơi đảo tiền tiêu được lãnh đạo đặc khu Cô Tô, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên đảo tặng nhiều phần quà ý nghĩa, được đón nhận những tình cảm yêu thương vô bờ bến trong ngày vui đến trường.

Thầy trò điểm trường đảo Trần cùng lãnh đạo đặc khu Cô Tô, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên đảo Trần chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai giảng năm học mới.

4 thầy trò của điểm trường đảo Trần hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới.

Từ trên xuống, các em học sinh: Lê Quốc Khánh (lớp 1), Vũ Ánh Ngọc (lớp 2) và Hoàng Phương Sa (lớp 5). 3 học sinh nhỏ của lớp học đặc biệt trên đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc đã được dự một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt với nhiều niềm vui và sự yêu thương.

Ngay sau lễ khai giảng, thầy và trò của điểm trường đảo Trần cùng nhau trò chuyện, dặn dò những điều cần chuẩn bị cho năm học mới.

Mái trường đặc biệt giữa trùng khơi với 1 thầy, 3 trò chắc chắn sẽ không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là minh chứng rằng ở bất cứ nơi đâu có trẻ em, ở đó có trách nhiệm chăm lo cho giáo dục. Khoảng cách giữa đảo và đất liền có thể xa, nhưng hành trình "gieo" chữ và nâng bước ước mơ thì chưa bao giờ cách trở.

Khánh, Ngọc và Sa - ba mầm non đang nảy mầm và từng ngày lớn lên trên đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc với đủ đầy sự quan tâm, yêu thương. Rồi mai này, các em chắc chắn sẽ ngày càng trưởng thành và khôn lớn, mạnh mẽ và vững chãi giữa biển trời như bố mẹ, ông bà các em - những người đã dành cả cuộc đời mình bám biển, bám đảo, góp sức bảo vệ và xây dựng quê hương.