FBI thu giữ lượng tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ USD bị đánh cắp từ sàn Binance

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 12/11 cho biết đã thu giữ hơn 1,2 tỷ USD tiền điện tử được cho là có nguồn gốc từ vụ tấn công mạng nhằm vào Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được công bố hồi tháng trước.

Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, liên quan đến vụ đánh cắp tài sản

﻿trị giá hơn 6,3 tỷ USD. Ảnh minh hoạ: AI

Vụ đánh cắp khoảng 6,3 tỷ USD tiền điện tử từ Binance được xem là vụ trộm tài sản kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó, FBI quy trách nhiệm vụ việc cho nhóm tin tặc Triều Tiên có tên TraderTraitor. Tính đến nay, Chính phủ Mỹ cùng khu vực tư nhân đã phong tỏa hơn 2,7 tỷ USD trong số tài sản bị đánh cắp. Cũng trong ngày 12/11, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã được tòa án cho phép thu giữ hoặc phong tỏa hơn 1,2 tỷ USD trong tổng số tài sản này.

Thông thường, trong những trường hợp như vậy, Chính phủ Mỹ sẽ nộp đơn đề nghị tịch thu tài sản lên tòa án. Sau đó, thẩm phán sẽ xem xét và xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền được thu hồi.

Cũng trong ngày 12/11, FBI cáo buộc Triều Tiên đứng sau một chiến dịch lừa đảo bằng thủ đoạn thao túng tâm lý (social engineering) riêng biệt, khiến khoảng 400 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp trong 18 tháng qua. Chiến dịch mang tên FaceStealer sử dụng một chuỗi thủ đoạn tinh vi, kết hợp chiếm quyền kiểm soát các ứng dụng nhắn tin phổ biến với công nghệ deepfake để tạo các video giả mạo.

Các quan chức Mỹ nhiều lần cáo buộc Triều Tiên sử dụng các hoạt động tấn công mạng để tạo nguồn thu cho chính quyền, trong đó có việc tài trợ cho các chương trình phát triển vũ khí bị cấm.