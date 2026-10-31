Binance mất 6,3 tỷ USD trong vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất lịch sử

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cho biết tin tặc đã đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản trong một cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Vụ việc được nhiều công ty phân tích blockchain đánh giá là vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận.

Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, liên quan đến vụ đánh cắp ﻿tài sản trị giá hơn 6,3 tỷ USD. Ảnh minh hoạ: AI

Theo Binance, công ty đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn vốn của mình để bảo đảm khả năng bù đắp thiệt hại cho người dùng. Sàn cũng phối hợp với các đối tác blockchain phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng và cam kết chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất.

Đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết công ty đang tập trung xử lý sự cố, truy vết và thu hồi tài sản. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận giới chức nước này đang điều tra vụ tấn công.

Công ty tình báo blockchain TRM cho biết khoảng 6,36 tỷ USD đã được chuyển khỏi các ví Binance trên 10 blockchain, phần lớn giao dịch diễn ra trong khoảng 20 phút. Chainalysis, một công ty phân tích blockchain khác, cũng ghi nhận những đặc điểm tương đồng giữa vụ việc với các cuộc tấn công quy mô lớn trước đây.

Dù khoảng một nửa số tài sản bị đánh cắp đã được phong tỏa, một phần còn lại được cho là đang được chuyển đổi thông qua các công cụ trộn tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Chuyên gia phân tích Garrick Hileman nhận định việc truy vết và thu hồi số tài sản này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, tháng 2/2025, sàn giao dịch Bybit từng bị đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD trong một vụ tấn công mạng. Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao cho rằng xét về giá trị USD, vụ việc lần này có quy mô lớn hơn, dù một số vụ tấn công trước đây, như sự cố tại sàn Mt. Gox, từng gây thiệt hại đáng kể hơn nếu tính theo lượng Bitcoin bị mất.

Điều tra ban đầu cho thấy ví nóng của Binance, nơi lưu trữ tài sản trực tuyến để phục vụ giao dịch và rút tiền, đã bị xâm nhập. Kok Tin Gan, đồng sáng lập công ty an ninh mạng NyxLab, cho rằng tin tặc có thể đã lợi dụng lỗ hổng trong cơ chế xác thực để giành quyền truy cập vào ví.

Richard Teng xác nhận ví nóng của sàn bị ảnh hưởng, trong khi phần lớn tài sản người dùng vẫn được lưu trữ trong ví lạnh, vốn hoạt động ngoại tuyến và có mức độ bảo mật cao hơn. Đội ngũ kỹ thuật của Binance đang tiếp tục điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác để truy tìm, thu hồi tài sản.

Binance cho biết hoạt động nạp tiền không bị ảnh hưởng, nhưng dịch vụ rút tiền đã tạm dừng và dự kiến được khôi phục trong vòng một đến hai ngày. Công ty khẳng định sẽ sử dụng nguồn lực của mình để bảo đảm quyền lợi cho người dùng bị ảnh hưởng.