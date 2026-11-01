FBI cáo buộc tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 31/10 cho biết, tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp hàng tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance chỉ trong vài phút. Đây được xem là vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

FBI cáo buộc nhóm tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Ảnh minh hoạ: AI

Trong tuyên bố, FBI cho biết vụ tấn công xảy ra trong tuần này có liên quan đến hoạt động mạng độc hại của một nhóm có tên TraderTraitor. Đây cũng là nhóm bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch Bybit, khiến khoảng 1,5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp hồi năm ngoái.

FBI kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử, công ty phân tích dữ liệu blockchain và những đơn vị liên quan chặn các giao dịch gắn với những địa chỉ ví được xác định, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán và che giấu nguồn gốc số tiền bị đánh cắp.

Cơ quan này cho biết kết quả điều tra cho thấy nhóm TraderTraitor chủ yếu chuyển đổi tài sản bị đánh cắp sang Ethereum, một loại tiền điện tử. FBI dự đoán nhóm này sẽ tiếp tục tìm cách chuyển đổi tài sản thông qua các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và dịch vụ hoán đổi tiền điện tử tức thời.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa thể xác định chắc chắn Triều Tiên có liên quan đến vụ việc hay không. Trả lời phóng viên tại bữa tiệc Halloween ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, tối 31/10, ông Trump nói: “Tôi không lo ngại. Chúng tôi đang tìm hiểu về vụ việc. Chúng tôi chưa biết liệu có phải Triều Tiên hay không”. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng các nhà điều tra sẽ xác định được điều này.

Chuyên gia tiền điện tử Ari Redbord nhận định, các tin tặc có thể chia nhỏ số tài sản bị đánh cắp và tìm cách rửa tiền thông qua những sàn giao dịch quy mô nhỏ hơn để tránh bị phát hiện. Quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Ông cho biết các chuyên gia cũng có thể theo dõi dòng tiền theo thời gian thực để phục vụ điều tra, ngăn chặn và thu hồi tài sản bị đánh cắp.