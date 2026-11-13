Gần 3.800 trường học Italy nhận thư đe dọa đánh bom

Ngày 12/11, làn sóng thư điện tử đe dọa đánh bom tiếp tục xuất hiện tại Italy, với 3.778 trường học ở nhiều địa phương trên cả nước nhận được thư đe dọa. Các lời đe dọa cũng nhắm tới Văn phòng Thủ tướng tại Điện Chigi và Tòa án Giám sát Rome.

Cảnh sát được triển khai tới các trường học nhận được thư đe dọa đánh bom. Ảnh: AP

Theo thông tin cập nhật từ giới chức và truyền thông Italy tối 12/11, các thư đe dọa được gửi tới nhiều khu vực, trong đó có Veneto, Liguria, Umbria, Lazio, Puglia và đảo Sicily. Tất cả đều mang chữ ký của một nhân vật tự xưng là “Mikhail Andropov”, thuộc một nhóm tự xưng là thân Nga.

Trong số 3.778 trường học bị nhắm mục tiêu, có 77 trường tiến hành sơ tán học sinh. Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra và xác nhận không có nguy cơ, 36 trường trong số này đã nhanh chóng khôi phục hoạt động giảng dạy ngay trong buổi sáng. Đối với các thư đe dọa gửi tới Phủ Thủ tướng và Tòa án Giám sát Rome, giới chức đánh giá không có dấu hiệu nguy hiểm thực tế, do đó không tiến hành sơ tán và các hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường. Trước đó, ngày 11/11, Bộ Giáo dục Italy cho biết hơn 6.300 trường học đã nhận được thư đe dọa, gây lo ngại cho phụ huynh và làm gián đoạn hoạt động dạy, học tại một số cơ sở.

Trước tình hình trên, ngày 12/11, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Italy đã gửi chỉ thị khẩn tới các tỉnh trưởng và hiệu trưởng, yêu cầu duy trì hoạt động dạy, học bình thường, không sơ tán chỉ vì nhận được hàng loạt thư điện tử đe dọa khi chưa có căn cứ xác định nguy cơ thực tế. Cùng ngày, Ủy ban Liên bộ về An ninh Cộng hòa (CISR) họp khẩn nhằm thống nhất quy trình ứng phó trên toàn quốc. Thủ tướng Giorgia Meloni cũng triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các đảng đối lập tại Điện Chigi để trao đổi về các biện pháp ứng phó. Trong khi đó, các công tố viên chống khủng bố Italy đã mở cuộc điều tra về hành vi gây báo động giả và đe dọa nghiêm trọng.

Ở cấp độ châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 12/11 bày tỏ đoàn kết với Italy, các nước thành viên EU khác và Vương quốc Anh, trước làn sóng đe dọa tương tự. Đại diện EC khẳng định mọi hành vi đe dọa nhắm vào dân thường đều không thể chấp nhận, đồng thời cho biết cơ quan này đang theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan trong công tác điều tra.

Các vụ việc liên tiếp tại Italy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu nâng cao cảnh giác trước những cảnh báo đánh bom giả nhắm vào trường học, sân bay và cơ quan truyền thông, cùng với các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng thiết yếu. Giới chức châu Âu nhận định những hành động này có thể là một phần của các chiến dịch tấn công hỗn hợp nhằm gieo rắc tâm lý bất an và gây gián đoạn đời sống xã hội.