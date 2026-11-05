Châu Âu: Nhiều chuyến bay phải chuyển hướng do đe dọa đánh bom

Ngày 5/11, hàng loạt chuyến bay tại châu Âu phải chuyển hướng hoặc hạ cánh khẩn cấp sau khi các hãng hàng không nhận được thông tin đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện vật liệu nguy hiểm hoặc dấu hiệu đáng ngờ trên các máy bay.

Máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không Aer Lingus tại căn cứ không quân Evreux, Pháp, ngày 5/11/2026, sau khi phải chuyển hướng trên hành trình từ Dublin đến Rome do thông tin đe dọa đánh bom nhằm vào nhiều chuyến bay tại châu Âu. Ảnh: AP

Các sự cố mới nhất xảy ra sau một loạt thông tin đe dọa đánh bom giả hồi đầu tuần, khiến nhà chức trách phải kiểm tra nhiều máy bay, điều chỉnh hành trình và trong một trường hợp, điều máy bay quân sự hộ tống.

Hơn 12 chuyến bay chịu ảnh hưởng, trong đó có các chuyến khởi hành từ Copenhagen, Dublin, Helsinki, Madrid, Milan và Warsaw.

Những lời đe dọa đánh bom đối với ngành hàng không không phải hiện tượng mới. Tuy nhiên, các vụ việc lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại châu Âu, cùng nhiều sự cố gây gián đoạn hoạt động dân sự, như các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống làm lạnh tại siêu thị, thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận và những cảnh báo bất thường trên các ứng dụng thông báo khẩn cấp.

Hy Lạp xác nhận hai vụ đe dọa đánh bom giả

Ngày 5/11, Hãng hàng không Aegean Airlines của Hy Lạp xác nhận 2 chuyến bay của hãng nhận được thông tin đe dọa đánh bom, song kết quả kiểm tra cho thấy đây đều là những thông tin giả. Hai chuyến bay gồm A3552 từ Thessaloniki đến Milan và A3860 từ Athens đến Vienna.

Aegean Airlines cho biết hãng đã triển khai đầy đủ các quy trình bảo đảm an ninh. Sau khi nhà chức trách xác định các thông tin đe dọa không có căn cứ, hai máy bay tiếp tục hành trình từ Milan và Vienna.

Hãng khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Anh nhận định các vụ đe dọa có chủ đích gây rối

Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cho biết một số chuyến bay tại châu Âu đã phải thay đổi lịch trình do những thông tin đe dọa giả có chủ đích.

Theo bà Alexander, ngành hàng không có sẵn các quy trình ứng phó với những lời đe dọa giả mạo hoặc mang tính phá hoại và các cơ quan chức năng đang áp dụng những biện pháp này. Tuy nhiên, bà không công bố chi tiết các quy trình xử lý.

Pháp tăng cường an ninh tại căn cứ không quân

Một máy bay của hãng Aer Lingus đang thực hiện hành trình từ Dublin (Ireland) đến Rome (Italy) phải chuyển hướng đến miền tây nước Pháp. Máy bay hạ cánh tại căn cứ không quân ở Evreux và tiếp tục đỗ trên đường băng trong lúc các chuyên gia chất nổ tiến hành kiểm tra.

Một xe của Hội Chữ thập đỏ có mặt gần máy bay, nhưng phóng viên không ghi nhận hoạt động nào tại khu vực này. Lực lượng an ninh kiểm soát nghiêm ngặt các cổng ra vào căn cứ, không cho người ngoài tiếp cận.

Hiện chưa rõ nhà chức trách bố trí hành khách và phi hành đoàn ở đâu trong thời gian kiểm tra máy bay.

Phần Lan: Hai chuyến bay hạ cánh an toàn

Hãng hàng không Finnair của Phần Lan cho biết 2 chuyến bay AY1761 từ Helsinki đến Rome và AY1471 từ Helsinki đến Vienna cũng nhận được thông tin đe dọa đánh bom không có căn cứ trong ngày 5/11.

Cả hai máy bay đều hạ cánh an toàn tại điểm đến và toàn bộ hành khách đã rời máy bay. Lực lượng chức năng không phát hiện vật thể đáng ngờ nào trên 2 máy bay.

Theo Finnair, máy bay đến Rome đã hoàn tất kiểm tra và chuẩn bị thực hiện chuyến bay trở về Helsinki. Máy bay đến Vienna cũng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra an ninh.

Cộng hòa Séc kiểm tra 4 máy bay tại sân bay Prague

Tại Cộng hòa Séc, cảnh sát triển khai lực lượng đến Sân bay quốc tế Václav Havel ở Prague để chuẩn bị tiếp nhận bốn máy bay sau khi nhận thông tin đe dọa có thiết bị nổ trên khoang. Cảnh sát cho biết đã kích hoạt toàn bộ các biện pháp an ninh cần thiết.

Sau khi 4 máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

Cảnh sát Cộng hòa Séc chưa công bố thông tin về địa điểm khởi hành của các chuyến bay này.