Thủ tướng Italy Meloni: Các mối đe dọa an ninh mạng nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi sau khi nhiều trường học bị đe dọa đánh bom

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 11/11 cho biết lực lượng chức năng không phát hiện mối đe dọa cụ thể nào sau khi kiểm tra các trường học phải sơ tán do nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Vụ việc là diễn biến mới nhất trong hàng loạt sự cố gây gián đoạn hoạt động của các tổ chức và cơ sở tại châu Âu, sau những lời đe dọa giả nhằm vào các hãng hàng không và đài truyền hình thời gian gần đây.

Cảnh sát đứng bên ngoài trường tiểu học Bacone sau khi học sinh được sơ tán

﻿do nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom tại Milan, Italy, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP

Bộ Giáo dục Italy cho biết thư đe dọa được gửi đến hơn 6.300 trường học, song chưa rõ có bao nhiêu trường phải sơ tán. Một số trường học tại Ireland, Scotland và Bắc Ireland cũng nhận được những thông điệp tương tự, nhưng không có trường hợp sơ tán nào được ghi nhận.

Trong thông điệp video sau cuộc họp với các thành viên nội các, đại diện cơ quan tình báo và chuyên gia an ninh mạng, bà Meloni nhấn mạnh: “Những kẻ gửi các thông điệp này muốn gieo rắc nỗi sợ hãi, khiến chúng ta mất đi những ngày làm việc, gây nghi kỵ và hỗn loạn”. Bà cho biết lực lượng chức năng Italy đang phối hợp với các đối tác châu Âu để xác định nguồn phát tán.

Theo truyền thông Italy, trong đó có hãng thông tấn LaPresse, nội dung thư nặc danh còn chứa lời đe dọa nhằm vào cá nhân bà Meloni. Thông điệp được cho là do người đứng đầu một nhóm ít được biết đến gửi đi, với những lời đe dọa đặc biệt bạo lực. Tên nhóm này cũng xuất hiện trong các thư đe dọa gửi đến một số đài truyền hình châu Âu tuần trước. Tuy nhiên, giới chức chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào và chưa có bằng chứng cho thấy các vụ việc có liên quan đến một chính phủ.

Tại Bắc Ireland, cảnh sát đang khẩn trương điều tra sau khi hàng trăm trường học nhận được thư đe dọa. Trong khi đó, cảnh sát Scotland nhận định các thông điệp tương tự là trò lừa đảo và không yêu cầu sơ tán trường học. Cảnh sát Ireland cũng xác nhận đã ghi nhận một thông báo đe dọa chung gửi đến một số cơ sở giáo dục.

Tại trường trung học Mamiani ở thủ đô Rome, nhiều học sinh đổ ra đường sau khi nghe chuông báo động, ban đầu tưởng là chuông báo giờ giải lao. Các em chỉ biết về lời đe dọa đánh bom khi đã ra bên ngoài.

“Bức thư điện tử được cho là do các tin tặc Nga gửi đi, với nội dung đe dọa sát hại tất cả mọi người”, Anita Bartocci- nữ sinh 18 tuổi nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nhận định các thông điệp này nhằm “gieo rắc nỗi kinh hoàng hoặc gây lo ngại”, đồng thời cảnh báo việc gửi thư đe dọa hiện nay không quá khó khăn khi bất kỳ ai cũng có thể sử dụng các công cụ trực tuyến để nhắm vào trường học, nhà trẻ hoặc hãng hàng không.

Trước đó, trong tuần qua, hàng chục chuyến bay tại châu Âu nhận được lời đe dọa đánh bom, buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng. Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh khu vực ghi nhận nhiều sự cố an ninh khác, từ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh của các siêu thị đến các vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận.