Gieo niềm tin, giữ bình yên

Công tác tư tưởng, dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai bằng những cách làm gần gũi, thiết thực, gắn với đời sống và những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào, phát huy sức mạnh cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Người uy tín ở thôn Phủ Liễn, xã Lương Minh, tuyên truyền, vận động người dân trong thôn.

Lương Minh là xã miền núi, đồng bào DTTS chiếm khoảng 99,6%, dân cư phân tán và có những nét văn hóa, phong tục riêng. Đặc điểm đó đặt ra yêu cầu công tác tư tưởng, dân vận phải gần dân, sát địa bàn, lựa chọn cách thức tuyên truyền phù hợp để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Xác định rõ điều đó, Đảng ủy xã Lương Minh chú trọng đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nhắc nhở nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận những thông tin tiêu cực, chưa được kiểm chứng, tránh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với chủ động nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc, xã tăng cường lan tỏa những thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, những cách làm hay, tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng. Việc lấy những điều tốt đẹp, tích cực để tạo sức lan tỏa là một trong những cách thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào.

Cán bộ Đoàn của xã Lương Minh trao đổi về nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội.

Để công tác dân vận thực sự đi vào đời sống, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề người dân quan tâm. Những chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh cũng được phổ biến kịp thời, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và chủ động tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Nịnh Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Minh, cho biết: Công tác tư tưởng, dân vận phải bắt đầu từ việc gần dân, hiểu dân, lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của địa phương. Khi người dân hiểu và tin tưởng, sự đồng thuận, đoàn kết được củng cố; từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, xã đã huy động được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương. 9 tháng năm 2026, xã đã hoàn thành 33/35 chỉ tiêu (94,3%), trong đó nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt xa kế hoạch cả năm, như: Thu ngân sách nhà nước đạt 160,9% dự toán; số lao động qua đào tạo tăng thêm đạt 530%; diện tích rừng trồng tập trung đạt 115,3% kế hoạch thành phố giao; tỷ lệ che phủ rừng đạt 99,5% kế hoạch năm... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân.

Một tiết học biên cương tại xã Hải Sơn.

Tại xã Hải Sơn - nơi có 96% đồng bào DTTS, công tác tư tưởng, dân vận được chú trọng gắn với việc củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới. Bên cạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở, địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ thông qua những trải nghiệm thực tế.

Trong đó, mô hình “Tiết học biên cương” do Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đã góp phần đưa những bài học về biên giới, chủ quyền Tổ quốc đến gần hơn với thế hệ trẻ. Trung tá Nguyễn Thế Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn, chia sẻ: “Tiết học biên cương không phải là những kiến thức khô khan, mà là trải nghiệm thực tế, giúp các em nhận thức sâu sắc và trực quan nhất về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, các em cảm nhận rõ ràng về ý nghĩa của hai chữ biên cương bằng chính đôi mắt, đôi tai và cảm xúc chạm tới trái tim mình”.

Cùng với giáo dục truyền thống, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai gắn với chăm lo đời sống và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ biên giới. Các mô hình nhân dân tự quản đường biên, cột mốc tiếp tục được duy trì; cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, canh tác vườn cây, phối hợp triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ học sinh thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”. Những việc làm cụ thể góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, giúp người dân yên tâm gắn bó với quê hương, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn và Lâm trường 42 tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cùng với mô hình “Tiết học biên cương”, xã Hải Sơn cũng đang đẩy mạnh triển khai mô hình “Củng cố, tăng cường tình quân dân, đấu tranh, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động”. Với phương châm “Quân với dân một ý chí”, “Dân tin Đảng, tin chính quyền, tin bộ đội”, mô hình tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể: Bám dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng; xây dựng các mô hình, việc làm thiết thực gắn với đời sống nhân dân; phối hợp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền, móc nối, lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngay từ cơ sở.

Cùng với Lương Minh, Hải Sơn, các địa phương chú trọng đổi mới công tác tư tưởng, dân vận theo hướng gần dân, sát thực tiễn, gắn tuyên truyền với chăm lo đời sống và giải quyết những vấn đề từ cơ sở. Qua đó, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự. Đây chính là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố.