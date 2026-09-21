Chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tư tưởng của Đảng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả nội dung, phương thức và cách tiếp cận. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đã xác lập những định hướng quan trọng cho nhiệm vụ này. Đối với Quảng Ninh, triển khai hiệu quả Nghị quyết 25 góp phần thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và là động lực thực hiện các mục tiêu phát triển trong chặng đường mới.

Quảng Ninh tham dự hội nghị quán triệt và triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là một nghị quyết có tính chiến lược, với cách tiếp cận mới đối với công tác tư tưởng trước những thay đổi rất nhanh của xã hội, công nghệ và môi trường thông tin. Nghị quyết xác định phương châm của chiến lược công tác tư tưởng là: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”. Nghị quyết chỉ rõ yêu cầu phải đổi mới công tác tư tưởng trước những vấn đề mới, trong đó có tác động của không gian mạng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các phương thức truyền thông mới và sự gia tăng nhanh chóng của thông tin đa chiều.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ số, AI vừa là cơ hội, đồng thời cũng đặt ra thách thức to lớn, trong đó có công tác tư tưởng trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Việc Nghị quyết số 25 ra đời nhằm giải quyết bài toán công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Khi công nghệ có thể làm thay đổi thông tin, làm con người thay đổi cách tiếp nhận thông tin, thì niềm tin là vấn đề trung tâm và hiệu quả của công tác tư tưởng cần phải đo, đếm được.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, quán triệt phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo.

Đồng chí yêu cầu công tác tư tưởng phải “đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa từ sớm, từ cơ sở. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách.

Đặc biệt, công tác tư tưởng phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu và kênh lắng nghe nhân dân; chủ động truyền thông chính sách, tăng cường giải thích, đối thoại, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, lý lẽ và kết quả thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng phải bảo đảm kiểm chứng thông tin, xác định rõ trách nhiệm, không để công nghệ thay thế bản lĩnh chính trị và năng lực đối thoại.

Cán bộ khu Tiền An 4 (phường Quảng Yên) tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động, phong trào trên địa bàn.

Đối với Quảng Ninh, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới diễn ra trong thời điểm địa phương bước vào chặng đường phát triển với vị thế, không gian và yêu cầu mới. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ mở ra những cơ hội phát triển, mà còn đặt ra yêu cầu mới về thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Hiện Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, cụ thể hóa những quan điểm, định hướng của Trung ương phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường truyền thông chính sách và phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tạo đồng thuận.

Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng và các phương thức truyền thông mới, công tác tư tưởng ở Quảng Ninh sẽ chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang chủ động tương tác, đối thoại và thuyết phục. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân. Qua đó, đưa tinh thần Nghị quyết 25 vào thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin và tạo động lực cho thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.