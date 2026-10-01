Công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề

Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn tổng thể, tình hình tư tưởng trong Đảng, tâm trạng xã hội cơ bản ổn định, nhân dân đặt niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước, đồng thuận với những chủ trương, quyết sách mới. Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố tác động tiêu cực, nhất là những khó khăn, bức xúc trong đời sống, những hạn chế trong quản lý, điều hành thực thi chính sách, những vấn đề về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khoảng cách giữa kỳ vọng của nhân dân với những kết quả thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang ở năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời thực hiện nhiều quyết sách chiến lược. Đứng trước những nhiệm vụ lớn, càng cần sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Một thủ tục được giải quyết đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng, một dự án hoàn thành đúng tiến độ, một chính sách được thực hiện công bằng đều trực tiếp củng cố niềm tin.

Do đó, công tác tư tưởng phải bắt đầu từ thực tiễn và là trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu, không phải việc riêng của ngành tuyên giáo. Cơ quan phụ trách lĩnh vực nào phải giải thích và chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề phát sinh từ lĩnh vực đó. Cơ quan xây dựng chính sách phải chịu trách nhiệm cả về chất lượng chính sách, tổ chức thực hiện và việc thông tin, giải thích chính sách. Ban Tuyên giáo làm chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay trách nhiệm giải trình, sửa sai.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, phải thực hiện nghiêm trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu theo Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp nắm những vấn đề tư tưởng lớn, những vấn đề nổi lên ở cơ quan, địa phương mình, trực tiếp chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp; lắng nghe cả tâm tư của cán bộ phục vụ dân, nghiêm khắc với người đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám nói điều đúng, chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đối với những chính sách tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách phải đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng phương án thông tin, giải thích và tiếp nhận phản hồi. Truyền thông chính sách phải chủ động. Khi chính sách phát sinh bất cập, cần nghiên cứu sửa, không tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Để phát huy sức mạnh của các cơ quan tuyên truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự có năng lực giải thích và phát hiện vấn đề. Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí chủ lực phải đi đầu về độ tin cậy, năng lực phân tích, khả năng giải thích những vấn đề lớn và năng lực tiếp cận công chúng; cần phát huy thế mạnh riêng, tạo điều kiện để thực hiện các phóng sự điều tra có căn cứ, chỉ ra những sai sót cả về chính sách lẫn tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, các cơ quan phải nâng cao khả năng tiếp cận, thuyết phục và tạo ảnh hưởng tích cực đối với công chúng trẻ; hiện diện trên những nền tảng giới trẻ sử dụng và trả lời những câu hỏi họ thực sự quan tâm: Cơ hội học tập, việc làm, thu nhập, nhà ở, khả năng được ghi nhận công bằng. Người trẻ sẽ gắn bó hơn với tương lai đất nước khi nhìn thấy cơ hội phát triển của chính mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở và coi công bằng trong thực hiện chính sách là một nội dung trọng tâm. Đổi mới phương thức nắm bắt tình hình; chủ động nắm bắt, phân tích, định hướng và xử lý thông tin trên nền tảng công nghệ. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng xã hội, thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Thiết lập cơ chế theo dõi và xử lý những vấn đề dân sinh kéo dài, liên quan nhiều cơ quan.

Đối với các quyết định lớn về đất đai, đô thị, sắp xếp bộ máy, giáo dục, y tế, chuyển đổi xanh, cơ quan chủ trì phải xác định rõ nhóm nào được lợi, nhóm nào có thể mất sinh kế, tăng chi phí hoặc khó tiếp cận dịch vụ; công bố phương án bù đắp và theo dõi tác động sau khi thực hiện. Cấp ủy, chính quyền phải trả lời phản ánh của báo chí, Mặt trận Tổ quốc, chuyên gia và người dân bằng dữ kiện, thời hạn xử lý và kết quả; không gây sức ép với người nêu vấn đề đúng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc làm việc và hoàn thiện Thông báo kết luận để tổ chức thực hiện thống nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề. Con đường nối quyết định của Đảng, Nhà nước với đời sống nhân dân phải đi được cả hai chiều: Chủ trương đến với dân rõ ràng; sự thật từ đời sống đến được người có quyền quyết định mà không bị làm mờ trên đường chuyển tiếp.