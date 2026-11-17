Giữ bình yên trên truyến đường thủy

Trước sự phát triển ngày càng sôi động của hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và du lịch đường thủy, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) được lực lượng chức năng TP Quảng Ninh triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, chú trọng phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn trên tuyến.

Quảng Ninh có lợi thế về biển, hệ thống cảng, bến và các tuyến vận tải đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, du lịch. Cùng với sự gia tăng của hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và tàu du lịch, lưu lượng phương tiện trên các tuyến ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo đảm ATGT.

Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy. Trong đó, công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, gắn với việc nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn và hoạt động của các phương tiện. Đơn vị chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa, thường xuyên rà soát các tuyến, luồng, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện vận tải hành khách, tàu du lịch, nhất là trong các dịp lễ, Tết, mùa du lịch và thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp. Kiên quyết xử lý, ngăn chặn các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia giao thông.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Quảng Ninh) phối hợp lực lượng chức năng xử lý phương tiện bám buộc trên vịnh Hạ Long.

Trong năm 2026, lực lượng cảnh sát đường thủy đã bố trí 854 lượt tổ tuần tra, với 1.915 ca tuần tra và 7.208 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1.426 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 6 tỷ đồng. Với các lỗi như không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên; chở quá tải, quá số người quy định, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm và những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát đường thủy quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với chủ phương tiện, người điều khiển và người dân sinh sống, làm ăn trên sông, biển. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định, chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Trong năm 2026, Đội Cảnh sát đường thủy đã tuyên truyền, vận động 16.833 lượt phương tiện, với 57.056 lượt người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định liên quan.

Đánh giá về công tác bảo đảm ATGT đường thủy, ông Lương Thế Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận chia sẻ: Là đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, chúng tôi nhận thấy thời gian qua, công tác bảo đảm ATGT được triển khai ngày càng đồng bộ. Hệ thống biển báo, phao tiêu, luồng tuyến được duy tu thường xuyên; các thiết bị hàng hải như GPS, AIS, radar được ứng dụng hiệu quả, giúp doanh nghiệp chủ động theo dõi hành trình, nhận diện nguy cơ, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn hơn.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Quảng Ninh) kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định mặc áo phao tại bến đò chùa Lôi Âm.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tiếp tục đổi mới phương thức tuần tra, kiểm soát theo hướng linh hoạt, chủ động, lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hệ thống camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao khả năng phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý cảng, bến và doanh nghiệp vận tải trong quản lý phương tiện, trao đổi thông tin và giám sát hoạt động trên tuyến.

Trung tá Vương Anh Quốc, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Quảng Ninh), cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ tuyến, địa bàn, đối tượng và phương tiện hoạt động trên đường thủy. Công tác tuần tra sẽ được tổ chức linh hoạt, kết hợp tuần tra công khai với kiểm tra đột xuất, tập trung vào những khung giờ, khu vực có nguy cơ vi phạm cao. Cùng với đó, đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân và doanh nghiệp.

Việc duy trì các giải pháp quản lý, kiểm soát và phòng ngừa của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần giữ bình yên trên các tuyến đường thủy, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động vận tải, du lịch và phát triển kinh tế biển của TP Quảng Ninh.