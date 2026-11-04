Hồng Gai xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Với đặc thù địa bàn trung tâm, đông dân cư và phương tiện, phường Hồng Gai đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Trên các tuyến phố Lê Thánh Tông, 25/4, Trần Quốc Nghiễn, Trần Hưng Đạo và khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa thành phố, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chiếm dụng chỗ đỗ xe từng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Để chấn chỉnh, trong 10 tháng năm 2026 phường đã tổ chức 38 đợt ra quân kiểm tra, xử lý, thu giữ 127 cọc, thùng bê tông dùng để chiếm chỗ đỗ xe, ghế và nhiều biển quảng cáo, tháo dỡ 23 mái che vi phạm.

Tại những khu vực thường xuyên thu hút đông người dân, du khách tham quan, vui chơi, chụp ảnh như khu vực check-in tàu cánh buồm đỏ, Vinhomes Bến Đoan, nơi tập trung đông người theo dõi các chương trình bắn pháo hoa, công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT cũng được tăng cường.

Công an phường Hồng Gai tăng cường bảo đảm bảo đảm trật tự ATGT tại các khu vực đường bao biển.

Các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách chấp hành quy định về dừng, đỗ phương tiện, không tụ tập gây mất trật tự, đồng thời nâng cao ý thức bảo quản tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi tại nơi công cộng. Trong 10 tháng năm 2026, Công an phường đã xử phạt 119 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện, chủ yếu là ô tô. Qua kiểm tra, xử lý thường xuyên, tình hình an ninh trật tự, ATGT và trật tự đô thị tại các khu vực trọng điểm cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Một cách làm đang nhận được sự đồng tình của người dân là việc phường bố trí 7 điểm đỗ xe miễn phí, với sức chứa hơn 400 ô tô. Các vị trí được lựa chọn tại những khu vực có nhu cầu gửi xe lớn như đối diện Vincom Plaza Hạ Long, đoạn Công viên Hoa Hạ Long, sân Rạp Bạch Đằng (phố Cây Tháp), phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, khu vực chợ Hạ Long 1, Hạ Long 2...

Việc dành quỹ đất tại các vị trí thuận lợi để tổ chức điểm đỗ xe miễn phí đã góp phần giải quyết nhu cầu gửi phương tiện, hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ tùy tiện trên các tuyến phố.

Chị Nguyễn Thị Huyền, khu Yết Kiêu (phường Hồng Gai) chia sẻ: Tôi thường xuyên đi chợ Hạ Long 2, từ khi phường bố trí điểm đỗ xe miễn phí, người dân chúng tôi rất phấn khởi vì có chỗ để xe thuận tiện. Chúng tôi cũng tự nhắc nhau đỗ xe gọn gàng, đúng vị trí, tạo thuận lợi cho mọi người ra, vào chợ.

Lực lượng An ninh cơ sở phường Hồng Gai đảm bảo ATGT tại cổng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Cùng với các tuyến phố, khu vực cổng trường học được phường quan tâm bởi đây là nơi thường xuyên tập trung đông phương tiện vào giờ đưa đón học sinh, trùng với thời điểm người dân đi làm, tan tầm. Năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn đã có hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh ký cam kết bảo đảm trật tự, ATGT.

Vào giờ cao điểm, Công an phường phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở có mặt tại các cổng trường, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đồng thời chủ động điều tiết dòng phương tiện, xử lý những tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Để quản lý tốt hơn hoạt động đưa đón học sinh bằng xe buýt điện, phường Hồng Gai đã lắp đặt hoàn thành 29 camera giám sát tại các điểm dừng, đón, trả học sinh trên địa bàn. Hệ thống được kết nối trực tuyến, truyền dữ liệu đến lãnh đạo phường và Công an phường, giúp các lực lượng chức năng theo dõi tình hình hoạt động tại các điểm đón trả, kịp thời phát hiện những tình huống có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm học sinh lên, xuống xe đúng vị trí.

Công an phường Hồng Gai phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: Thời gian tới, phường tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... cùng tham gia tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Các buổi tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ và quy tắc tham gia giao thông sẽ được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hiện phường đang phối hợp bổ sung biển báo, điều chỉnh vạch đỗ xe trên tuyến Trần Hưng Đạo, đồng thời rà soát những biển báo chưa hợp lý để bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn.