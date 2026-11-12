Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên các tuyến giao thông

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) còn chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Trên các tuyến giao thông, mỗi ca tuần tra của lực lượng CSGT đều gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bằng sự chủ động trong công tác kiểm soát và phối hợp với các đơn vị chức năng, lực lượng CSGT đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng CSGT phối hợp đơn vị chức năng bắt giữ Đ.T.H., sinh năm 1990, trú tại phường Yên Tử về tội tàng trữ ma túy (ngày 10/10/2026).

Điển hình, khoảng 22h ngày 10/10/2026, trong quá trình tuần tra tại khu phố Hà Cối (xã Quảng Hà), Tổ công tác QN14 miền Đông do Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Quảng Hà tiến hành kiểm tra xe khách BKS 15K-531.xx di chuyển theo hướng Tiên Yên - Quảng Đức.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hành khách Đ.T.H., sinh năm 1990, trú tại phường Yên Tử có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra đồ vật mang theo, lực lượng chức năng phát hiện trong ví cầm tay của H. có một túi nilon kích thước khoảng 3,5 x 4cm, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh nước tiểu cho thấy H. dương tính với Methamphetamine (MET). Bước đầu, H. khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá, được cất giấu để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng Phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra xe chở 3.060 sản phẩm thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc (ngày 21/9/2026).

Trước đó, khoảng 10h10 ngày 21/9/2026, tại Km172, Quốc lộ 18, thuộc xã Hải Hòa, Tổ công tác số 12, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an thành phố) tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 14H-033.xx do anh N.V.H., sinh năm 1988, trú tại phường Quang Hanh điều khiển theo hướng Cẩm Phả - Tiên Yên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3.060 sản phẩm thực phẩm các loại, tổng trị giá ước tính khoảng 30 triệu đồng. Đây chủ yếu là các mặt hàng khô gà, cổ vịt nướng, sách bò chay, xúc xích, khô bò, kẹo cao su và thanh cua cay. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Tổ công tác đã lập hồ sơ, bàn giao toàn bộ số hàng cùng vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục xác minh, xử lý.

Trong 9 tháng năm 2026, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 157 vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó có 10 vụ ma túy; 88 vụ việc về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; 41 vụ vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm; 9 vụ xuất, nhập cảnh trái phép; 4 vụ tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và các vụ việc khác.

Lực lượng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) phát hiện bắt giữ lái xe cùng tang vật là 96 bình kim loại chứa khí cười (ngày 8/10/2026).

Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện, bắt giữ, xử lý 64 vụ với 76 đối tượng vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kinh tế, ma túy và xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, đã xử lý hình sự 3 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 897,5 triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm, đây là thời điểm hoạt động giao thương, vận tải và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, áp lực bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên các tuyến giao thông cũng lớn hơn. Các đối tượng có thể lợi dụng sự đông đúc, phức tạp của hoạt động vận chuyển để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm soát. Trước yêu cầu đó, Phòng CSGT, Công an thành phố tiếp tục duy trì các tổ công tác liên ngành, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/7 tại những tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Sự chủ động trong từng ca tuần tra, cùng tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp giữa các lực lượng sẽ góp phần phát hiện, ngăn chặn tội phạm ngay trên các tuyến đường, giữ bình yên cho mỗi người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.