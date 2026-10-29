Hai bàn phản lưới nhà giúp Inter Milan hạ Venezia 2-0, AC Milan thua Bologna 2-4

Inter Milan giành chiến thắng 2-0 trên sân Venezia rạng sáng 29/10 (giờ Việt Nam) nhờ hai pha phản lưới nhà ở những phút cuối, trong khi AC Milan nhận thất bại 2-4 trước Bologna, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại tại Serie A dưới thời HLV Rúben Amorim.

Tiền vệ Carlos Augusto của Inter Milan ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn trong trận đấu Serie A giữa Venezia và Inter Milan tại Venice, Italy, rạng sáng 29/10/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Phút 80, Matías Moreno đá phản lưới nhà, trước khi Redouane Halhal mắc sai lầm tương tự chỉ hai phút sau, ấn định chiến thắng cho Inter. Đây là thất bại thứ tám của Venezia trong chín trận gần nhất.

Trong khi đó, AC Milan nhận thất bại 2-4 trên sân nhà trước Bologna, chấm dứt chuỗi trận bất bại tại Serie A dưới thời HLV Rúben Amorim. Tiền đạo người Bỉ Samuel Mbangula mở tỷ số cho Bologna ở phút thứ 8. Milan sau đó lội ngược dòng dẫn 2-1 nhờ cú đúp của Alphadjo Cissé trước khi hiệp một khép lại.

Tuy nhiên, pha phản lưới nhà của Bartesaghi giúp Bologna gỡ hòa 2-2, trước khi Mbangula ghi thêm hai bàn để hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 4-2. Thất bại khiến Milan hiện đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, trước cuộc đối đầu với Inter ở trận derby sắp tới.

Ở những trận đấu khác, Juventus để thua Genoa 0-2 với hai bàn thắng của Kingsley Ehizibue và Tommaso Baldanzi trong hiệp một, qua đó rơi xuống vị trí thứ tám. Napoli tận dụng cơ hội để vượt qua Juventus, vươn lên thứ sáu nhờ chiến thắng trước Monza. Rasmus Højlund, Matteo Politano, Rafa Marin và Kevin De Bruyne lần lượt lập công cho Napoli trong trận đấu mà HLV Massimiliano Allegri vắng mặt do án treo quyền chỉ đạo.

Parma và Udinese chia điểm sau trận hòa 0-0 trong cuộc chiến ở nhóm cuối bảng.