Espanyol sa thải HLV sau thất bại sốc, Leipzig thoát hiểm tại Cúp Quốc gia Đức

Espanyol gây sốc khi để thua đội bóng hạng tư Sestao River tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, khiến HLV Manolo González bị sa thải chỉ chưa đầy hai giờ sau trận đấu. Trong khi đó, tại Cúp Quốc gia Đức, Elversberg và Mainz lần lượt dừng bước trước các đối thủ hạng hai, còn Leipzig phải chật vật lội ngược dòng trước đội hạng ba Rot-Weiss Essen để giành vé đi tiếp.

Cầu thủ Tijjani Noslin của Lazio ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu với Sassuolo tại Serie A ở Reggio Emilia, Italy, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP

Espanyol sa thải HLV sau thất bại đáng xấu hổ

HLV Manolo González của Espanyol bị sa thải chưa đầy hai giờ sau khi đội bóng thua Sestao River 3-4 sau hiệp phụ ở vòng đầu tiên Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Espanyol cần một quả phạt đền ở những phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đội bóng sau đó vươn lên dẫn trước ở phút 96, nhưng Sestao River gỡ hòa chỉ hai phút sau. Hậu vệ Jon Rojo ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ cuối hiệp phụ, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng.

Leipzig thoát hiểm tại Cúp Quốc gia Đức

Trận đấu giữa Essen và Leipzig đã gây chú ý ngay trước giờ bóng lăn sau khi xảy ra vụ việc đổ bê tông bịt kín lối vào khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách. Cổng được mở lại trước khi người hâm mộ bắt đầu đến sân.

Trên sân, Essen suýt tạo nên bất ngờ. Lucas Brumme tận dụng đường chuyền về thiếu chính xác của Castello Lukeba cùng pha trượt chân của thủ môn Ørjan Nyland để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 9.

Cơ hội của Essen càng lớn khi tiền vệ Nicolas Seiwald của Leipzig nhận thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ sau khi nhận hai thẻ vàng trong vòng 10 phút. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân thay người Christoph Baumgartner ghi hai bàn vào cuối trận, giúp Leipzig lội ngược dòng thắng 2-1.

Elversberg, đội bóng đang có màn ra mắt Bundesliga ấn tượng, thua Darmstadt 0-2 trên sân nhà. Mainz cũng thất bại với tỷ số tương tự trên sân Bochum.

Roma và Como giành chiến thắng tại Serie A

Roma giành chiến thắng 4-2 trước Cagliari nhờ hai bàn thắng được ghi ở những phút cuối trận, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Lazio xuống còn 4 điểm. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Cagliari sau khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.

Como cũng ghi cả ba bàn sau phút 80 để giành chiến thắng 3-1 trên sân Torino.

Borussia Dortmund có bước chạy đà cho trận đại chiến với Bayern Munich vào ngày 31/10 bằng chiến thắng 3-2 trước Werder Bremen.