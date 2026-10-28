Quảng Ninh tổ chức Giải thuyền buồm quốc tế Halong Sailing Festival 2026

Giải thuyền buồm quốc tế Hạ Long (Halong Sailing Festival 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 19/12/2026 tại khu vực biển trước Bến du thuyền Tuần Châu (Tuần Châu Marina), phường Tuần Châu. Đây là giải thi đấu thuyền buồm quốc tế đầu tiên dự kiến được tổ chức trên vịnh Hạ Long.

Giải quy tụ 12 đội với 48 vận động viên, trong đó có 5 đội trong nước và 7 đội quốc tế đến từ Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Công tác chuyên môn dự kiến có sự tham gia của 6 trọng tài và 3 chuyên gia quốc tế. Lễ khai mạc được tổ chức tại Bến du thuyền Tuần Châu.

Giải lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ 12 đội với 48 vận động viên, trong đó có 5 đội trong nước và 7 đội quốc tế.

Vịnh Hạ Long có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển môn thể thao thuyền buồm. Địa hình các dãy núi đá vôi trên vịnh và khu vực ven bờ tạo ra những vùng biển được che chắn, thuận lợi cho hoạt động luyện tập, thi đấu khi điều kiện thời tiết phù hợp. Cảnh quan đặc trưng của di sản thiên nhiên thế giới cũng tạo lợi thế để tổ chức các sự kiện thể thao gắn với quảng bá du lịch.

Các thuyền buồm hoạt động trên vịnh Hạ Long, khai thác lợi thế cảnh quan và điều kiện tự nhiên để phát triển môn thể thao thuyền buồm gắn với du lịch.

Halong Sailing Festival được định hướng trở thành giải đấu thường niên, tạo sân chơi giao lưu, thi đấu cho các vận động viên và câu lạc bộ thuyền buồm trong nước, quốc tế; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn thể thao này tại Quảng Ninh.

Việc tổ chức giải vào tháng 12 cũng mở ra cơ hội phát triển sản phẩm du lịch thể thao trong mùa đông, thời điểm nhu cầu du lịch nội địa thường có xu hướng giảm. Qua đó, Quảng Ninh có thêm điều kiện đa dạng hóa các hoạt động du lịch trên vịnh, thu hút du khách và quảng bá hình ảnh Hạ Long trên các diễn đàn thể thao quốc tế.