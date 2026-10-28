Cựu tiền đạo Dirk Kuyt làm HLV tạm quyền Fenerbahce, tái ngộ Liverpool tại Champions League

Cựu tiền đạo đội tuyển Hà Lan Dirk Kuyt đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của Fenerbahce. Trận đấu đầu tiên của ông tại Champions League trên cương vị mới sẽ là cuộc đối đầu đội bóng cũ Liverpool.

HLV Ismail Kartal vừa nộp đơn từ chức sau khi Fenerbahce để thua Galatasaray 1-2 hôm 26/10. Ảnh chụp ông chỉ đạo các cầu thủ trong trận gặp Slavia Prague tại Champions League ngày 20/10/2026. Ảnh: AP

Fenerbahce trải qua một tuần đầy biến động. Hôm 26/10, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ để thua đại kình địch Galatasaray với tỷ số 1-2 trong trận đấu căng thẳng tại giải quốc nội. Đến tối 27/10, đội bóng chấp thuận đơn từ chức của HLV Ismail Kartal.

Hôm 28/10, Dirk Kuyt được lựa chọn thay thế ông Kartal và sẽ đảm nhiệm vị trí này ‘cho đến khi một HLV trưởng mới được bổ nhiệm’. Ông gia nhập ban huấn luyện Fenerbahce trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải với vai trò trợ lý cho ông Kartal. Trước đó, Kuyt từng thi đấu cho Fenerbahce giai đoạn 2012-2015 sau khi rời Liverpool.

Kuyt từng là cầu thủ được người hâm mộ yêu mến tại sân Anfield, nơi ông có 6 năm gắn bó và ghi bàn trong trận Liverpool thua AC Milan ở chung kết Champions League năm 2007. Vì vậy, cuộc tái ngộ với đội bóng Anh tại sân vận động Şükrü Saracoğlu ngày 4/11 sẽ mang nhiều cảm xúc đặc biệt.

Fenerbahce, đội bóng sở hữu những cầu thủ như Romelu Lukaku, N'Golo Kante và Mason Greenwood, vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau 3 trận tại Champions League mùa này. Đội bóng hòa hai trận trước Roma và Slavia Prague, đồng thời để thua Aston Villa với tỷ số 0-6.

Fenerbahce hiện đứng thứ 5 tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có 18 đội tham dự.