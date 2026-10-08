Hàn Quốc lần đầu phóng thử phương tiện lướt siêu vượt âm

Ngày 8/10, Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) đầu tiên của nước này, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Lee Jae Myung. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa siêu vượt âm tầm xa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: AP.

Tổng thống Lee Jae Myung trực tiếp dự cuộc thử nghiệm và đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ thông thường của Hàn Quốc. Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống, vũ khí đã tách khỏi tên lửa đẩy ở độ cao theo kế hoạch, sau đó hạ thấp và cơ động theo cả phương thẳng đứng lẫn phương ngang trước khi đánh trúng mục tiêu thử nghiệm.

Phương tiện lướt siêu vượt âm được thiết kế để bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa, qua đó giúp Hàn Quốc tiến gần hơn tới việc sở hữu loại vũ khí có thể làm thay đổi đáng kể năng lực quân sự của nước này. Hàn Quốc cho biết khi được hoàn thiện, vũ khí này có khả năng tấn công bất ngờ vào các mục tiêu trọng yếu trên toàn bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc thử HGV chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa về phía vùng biển phía đông bán đảo. Vụ phóng nằm trong khuôn khổ huấn luyện các đơn vị tên lửa vận hành "hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm".

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng sau khi 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong các vụ nổ mìn gần biên giới liên Triều hồi tháng trước. Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu cho rằng các thiết bị này do Triều Tiên cài đặt, nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm.

Triều Tiên cũng đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm vũ khí trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un mở rộng chương trình hạt nhân quân sự và có lập trường cứng rắn hơn với Seoul.

Tổng thống Lee nhấn mạnh Hàn Quốc “phải bảo đảm an ninh bằng chính sức mạnh của mình”. Ngày 8/10, Tổng thống Lee cũng kiểm tra tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5, loại tên lửa mạnh nhất của nước này.