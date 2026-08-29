Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tập trận chung ba bên

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự ba bên Freedom Edge vào đầu tháng 9 tới nhằm ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Động thái diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục chỉ trích các hoạt động quân sự của Mỹ và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Các tàu chiến của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, trong đó có tàu sân bay USS George Washington, tham gia cuộc tập trận ba bên Freedom Edge trên vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc, ngày 13/11/2024. Ảnh: AP

Quân đội Hàn Quốc ngày 28/8 cho biết cuộc tập trận Freedom Edge sẽ bắt đầu từ ngày 7/9 và kéo dài 5 ngày tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam nước này.

Theo phía Hàn Quốc, đây là cuộc tập trận mang tính phòng thủ, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Freedom Edge được khởi động từ năm 2024, kết hợp đồng thời các hoạt động trên không và trên biển nhằm nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo, tác chiến chống ngầm, giám sát và phối hợp quân sự giữa ba nước.

Triều Tiên trước đây nhiều lần chỉ trích cuộc tập trận này là hành động “phô trương sức mạnh”.

Diễn biến mới tiếp tục làm giảm triển vọng sớm nối lại đối thoại Mỹ - Triều, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã ra lệnh thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi với Hàn Quốc.

Tuần trước, quân đội Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi sớm hơn kế hoạch 6 ngày.

Triều Tiên từng tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington tiếp tục coi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là điều kiện tiên quyết cho đối thoại.

Quỳnh Trang (Theo AP)