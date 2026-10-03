Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo giữa căng thẳng về vụ nổ mìn biên giới

Triều Tiên, ngày 3/10, phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, trong bối cảnh căng thẳng với Hàn Quốc gia tăng sau vụ nổ mìn gần biên giới khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Tên lửa bay hơn 700 km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo dõi các vụ phóng tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: AP.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các thông số kỹ thuật của tên lửa, trong khi Seoul tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin với Mỹ và Nhật Bản.

Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên lập tức chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp, cho rằng đây là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ yêu cầu của Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng xin lỗi về vụ nổ mìn ngày 21/9. Vụ nổ xảy ra cách đường phân định quân sự giữa hai miền khoảng 10 m về phía nam và làm ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Hàn Quốc cho biết cuộc kiểm tra chung với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ dẫn đầu kết luận các vụ nổ do mìn của Triều Tiên gây ra. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc sau đó xác định Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận đình chiến chấm dứt giao tranh trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Triều Tiên bác bỏ trách nhiệm đối với vụ việc.

Vụ phóng ngày 3/10 là diễn biến mới nhất trong loạt hoạt động quân sự của Triều Tiên những tuần gần đây, gồm thử tên lửa, diễn tập bắn đạn thật và đưa một tàu chiến mới vào biên chế.