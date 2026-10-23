Hàng nghìn người biểu tình tại Paris sau khi tòa án dỡ bỏ lệnh cấm

Hàng nghìn người xuống đường biểu tình tại thủ đô Paris của Pháp ngày 22/10 sau khi một tòa án hành chính hủy bỏ lệnh cấm biểu tình của cảnh sát, bất chấp lo ngại bạo lực có thể tái diễn. Trong khi đó, nhiều thành phố khác tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập sau làn sóng đụng độ và cướp phá cuối tuần trước, được đánh giá là nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm qua.

Cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu nguồn lực trong trường học tại phía đông nam Paris, lan sang những khu vực ngoại ô khác của thủ đô, rồi mở rộng ra nhiều địa phương trên cả nước Pháp. Ảnh tư liệu: AP.

Ban tổ chức cuộc biểu tình tại Paris cho biết đã khiếu kiện thành công quyết định cấm biểu tình của cảnh sát. Trước đó, chính quyền thủ đô cho rằng lệnh cấm là cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn bạo lực, sau khi các nhóm thanh niên đeo mặt nạ đụng độ với lực lượng an ninh, cướp phá cửa hàng và đốt ô tô trong những ngày cuối tuần.

Phán quyết của tòa án chưa được công bố rộng rãi ngay sau khi đưa ra. Hàng nghìn người, trong đó có nhiều thanh niên, đã tập trung ôn hòa tại khu vực đông nam Paris dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Do lo ngại nguy cơ bạo lực, Ban tổ chức cuộc biểu tình đã ký văn bản với cảnh sát, cam kết người biểu tình chỉ tập trung tại một địa điểm và không tổ chức tuần hành.

Chính quyền Pháp dự kiến tiếp tục áp dụng các lệnh cấm biểu tình trong những ngày tới. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết những biện pháp này nhằm bảo vệ khu vực trung tâm các thành phố, cơ sở kinh doanh và các tòa nhà công cộng.

Sau cuộc họp an ninh đặc biệt tại Điện Élysée, Tổng thống Macron cho biết chiến lược trong những ngày tới là không cho phép các cuộc biểu tình do những cá nhân hoặc nhóm không có tư cách đại diện hợp pháp đứng ra tổ chức. Theo Tổng thống Pháp, đối với các cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức, chính quyền địa phương sẽ đề xuất những tuyến đường thay thế nhằm bảo đảm an ninh. Ông Macron quy trách nhiệm về các vụ bạo lực cuối tuần trước cho những nhóm cực tả quá khích mà ông cho là tìm cách làm suy yếu nền cộng hòa, cùng các đối tượng lợi dụng tình hình để cướp phá.

Trước tình trạng bất ổn tại Paris và nhiều thành phố khác, giới chức Pháp đã tăng cường các biện pháp an ninh. Lệnh giới nghiêm ban đêm được áp dụng tại một số khu vực của thủ đô và những địa phương khác, nơi tình hình hiện đã ổn định trở lại.

Các cuộc biểu tình ngày 22/10 được xem là bước chuẩn bị cho đợt huy động lực lượng quy mô lớn dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24/10. Những người tham gia dự kiến bao gồm các nhà hoạt động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) và phong trào "Áo vàng", vốn từng tổ chức những cuộc biểu tình lớn phản đối giá nhiên liệu trong giai đoạn 2018-2019.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết sẽ cấm một số cuộc tuần hành, trong đó có các hoạt động dự kiến diễn ra tại Lyon, Marseille và Montpellier. Nhiều thành phố ngoài Paris cũng chịu thiệt hại nặng nề từ làn sóng bất ổn. Tại Limoges, một vụ hỏa hoạn đã khiến tòa thị chính có từ thế kỷ XIX gần như bị phá hủy.

Thủ tướng Sébastien Lecornu, người đã gặp đại diện các công đoàn ngày 21/10, cho biết chính phủ đang chuẩn bị một chiến dịch an ninh quy mô lớn trong ngày 24/10 nhằm ngăn chặn bạo lực tái diễn. Theo ông, các vụ bạo loạn do những nhóm nhỏ gây ra cuối tuần trước đã bộc lộ những hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh.

Đại diện các công đoàn cho biết cuộc gặp với Thủ tướng Lecornu chưa mang lại những đề xuất cụ thể. Các tổ chức này hiện tập trung chuẩn bị cho một ngày hành động lớn khác vào 5/11, đồng thời kêu gọi người lao động trong cả khu vực công và tư nhân tham gia.

Làn sóng biểu tình tại Pháp bắt đầu từ tháng 9, khi học sinh một trường trung học tại Créteil, phía đông nam Paris, phản đối tình trạng thiếu nhân viên. Từ đó, các hoạt động đình khóa, phong tỏa trường học và biểu tình lan sang những khu vực ngoại ô khác của thủ đô, rồi mở rộng ra nhiều địa phương trên cả nước, kể cả các thị trấn nhỏ. Học sinh trung học phản ánh tình trạng thiếu kinh phí giáo dục, cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu nhân lực, đặc biệt tại những khu dân cư có thu nhập thấp. Một số nhóm cũng yêu cầu cải cách hệ thống tuyển sinh đại học, vốn bị nhiều người đánh giá là phức tạp và thiếu công bằng.

Khi chính phủ chưa có giải pháp đáp ứng các yêu cầu của học sinh, làn sóng phản đối trong trường học dần phát triển thành phong trào xã hội rộng lớn hơn, tập trung vào tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Những diễn biến này xảy ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, cuộc bầu cử sẽ lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.