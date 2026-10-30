Paris không chỉ có tháp Eiffel

Paris trong mắt một người Việt sống ở đó có gì khác với Paris trên những tấm bưu thiếp?

Là những ngày hè 9 giờ tối trời vẫn sáng như buổi chiều ở Việt Nam. Là lần đầu bối rối với cách chào hỏi bằng những nụ hôn má. Là những góc phố cổ kính, món bánh quiche quen thuộc và nhịp sống dần trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.

Đến Pháp du học từ năm 2019, Trà Mi đã trải qua hành trình từ một sinh viên xa nhà đến khi học tập, làm việc và gắn bó với Paris. Sáu năm ở một đất nước khác mang đến cho cô không chỉ những trải nghiệm văn hóa thú vị mà còn là sự tự lập, trưởng thành và một góc nhìn mới về cuộc sống.

Nhưng giữa những điều đã trở nên thân thuộc ở Pháp, Trà Mi vẫn luôn nghĩ đến một ngày trở về Việt Nam, gần hơn với gia đình.

Trong tập này, Quảng Ninh Let's Go mời bạn khám phá Paris qua những câu chuyện đời thường, chân thực và gần gũi của Trà Mi – một cô gái Việt đã chọn bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới và chính mình.