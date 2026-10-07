Biểu tình đòi tăng ngân sách giáo dục lan rộng tại Pháp

Cảnh sát Pháp ngày 6/10 đã sử dụng hơi cay để kiểm soát đám đông tại Paris và nhiều thành phố khác, trong bối cảnh hơn 250.000 người trên cả nước xuống đường ủng hộ học sinh trung học yêu cầu tăng ngân sách cho giáo dục. Các cuộc biểu tình gây thêm sức ép đối với chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron.

Cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu nguồn lực tại các trường học ở Rennes, miền Tây nước Pháp, ngày 6/10/2026.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 266.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 56.000 người tại Paris. Cuối cuộc tuần hành tại thủ đô, một số nhóm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Gần 500 người bị bắt giữ trong ngày 6/10. Việc cảnh sát sử dụng hơi cay và các biện pháp trấn áp đối với người biểu tình, trong đó có nhiều học sinh, đang làm gia tăng sự phản đối từ phụ huynh và giáo viên. Một số nhóm học sinh kêu gọi tiếp tục biểu tình vào ngày 8/10.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ một trường trung học ở khu vực Paris vào giữa tháng 9 và nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc. Học sinh tại nhiều nơi đã phong tỏa trường học, trong khi người biểu tình tập trung tại Marseille, Strasbourg và nhiều thành phố khác, mang theo cờ và biểu ngữ.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho rằng phản ứng của cảnh sát là phù hợp “trong hầu hết các trường hợp”, đồng thời nói một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, buộc lực lượng chức năng phải can thiệp. Thủ tướng Sébastien Lecornu kêu gọi chính phủ và các trường học lắng nghe những lo ngại của học sinh và tìm giải pháp.

Các cuộc phong tỏa và tẩy chay lớp học kéo dài hơn 2 tuần, cùng việc cảnh sát bắt giữ hơn 6.500 người, phần lớn là trẻ vị thành niên, đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong những ngày đầu của chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp.

Phong trào biểu tình nhận được sự đồng cảm trong bối cảnh người dân Pháp bất mãn về nhiều vấn đề, từ giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Iran đến những lo ngại về cắt giảm chi tiêu công, tỷ lệ nghèo đói và bất bình đẳng giàu nghèo. Học sinh cho rằng việc thiếu kinh phí đang ảnh hưởng đến tương lai của họ.

Tại nhiều trường học, học sinh phản ánh tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu bàn ghế, không có điều hòa nên phòng học quá nóng vào mùa Hè và thậm chí có chuột. Các vấn đề khác gồm thiếu nhân viên và khối lượng công việc quá lớn. Số giờ học bắt buộc của học sinh trung học Pháp thuộc nhóm cao nhất châu Âu. Bộ Giáo dục Pháp cho biết 891 trường phải đóng cửa hoặc tạm dừng một phần hoạt động trong ngày 6/10.

Trước sức ép ngày càng lớn, Bộ Giáo dục đã mở một cổng thông tin trực tuyến, cho phép học sinh trung học ẩn danh phản ánh những khó khăn tại trường và đề xuất những thay đổi mà các em mong muốn.

Tại nước láng giềng Bỉ, các cuộc biểu tình của học sinh cũng diễn ra tại một số thành phố. Hơn 30 người bị bắt và một số cảnh sát bị thương ngày 6/10 tại thành phố Liege, trong khi các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn được tổ chức ở Brussels và nhiều nơi khác.