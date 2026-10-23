Hiện tượng ánh sáng độc đáo tại ngôi đền 3.000 năm tuổi ở Ai Cập

Hàng trăm du khách quốc tế và người dân địa phương đã tập trung từ rạng sáng 22/10 tại đền Abu Simbel ở miền nam Ai Cập để chứng kiến hiện tượng ánh nắng Mặt Trời chiếu sâu vào bên trong ngôi đền hơn 3.000 năm tuổi. Hiện tượng thiên văn đặc biệt này chỉ diễn ra hai lần mỗi năm, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ đại.

Du khách ghi lại khoảnh khắc tia nắng chiếu vào gian thờ tối bên trong Đại đền Ramses II tại Abu Simbel, cách Cairo khoảng 870 km về phía nam, Ai Cập, ngày 22/10/2026. Hiện tượng thiên văn đặc biệt tại ngôi đền hơn 3.000 năm tuổi này diễn ra hai lần mỗi năm. Ảnh: AP

Vào ngày 22/2 và 22/10 hằng năm, ánh nắng Mặt trời chiếu xuyên qua lối vào Đại đền thờ Pharaoh Ramses II, đi sâu khoảng 60m vào gian thờ tối bên trong, lần lượt chiếu sáng tượng nhà vua cùng hai vị thần Amun-Ra và Ra-Horakhty. Theo Viện Nghiên cứu Thiên văn và Địa vật lý Quốc gia Ai Cập, hiện tượng này kéo dài khoảng 20 phút, nhờ cách bố trí và định hướng công trình phù hợp với vị trí của Mặt Trời.

Hai thời điểm trên được cho là gắn với ngày lên ngôi và ngày sinh của Pharaoh Ramses II. Trải qua hàng nghìn năm, hiện tượng ánh sáng độc đáo vẫn được diễn ra, trở thành một trong những điểm thu hút đặc biệt của di tích.

Để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều du khách đã có mặt từ rất sớm, thậm chí ngủ qua đêm bên ngoài ngôi đền. Khi trời còn chưa sáng, dòng người đã xếp hàng chờ đến lượt vào bên trong, mang theo điện thoại và gậy chụp ảnh để ghi lại hiện tượng hiếm gặp. Dù tập trung đông đúc, du khách vẫn nhỏ bé trước những bức tượng khổng lồ ở mặt tiền ngôi đền nhìn ra sông Nile.

Bên ngoài đền, không khí lễ hội sôi động với những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Các nghệ sĩ trong trang phục rực rỡ cùng nhau nhảy múa theo tiếng chuông ngân, nhịp trống tabla và âm thanh đặc trưng của kèn mizmar, một loại nhạc cụ truyền thống của Ai Cập.

Ông Hisham Khela, hướng dẫn viên địa phương chuyên phục vụ khách du lịch Italy, chia sẻ: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, như mọi người có thể thấy. Đây là một dịp lễ hội, một ngày kỷ niệm mang ý nghĩa lịch sử".

Bên trong ngôi đền, du khách đứng sát nhau trong không gian gần như tối hẳn, chờ đợi khoảnh khắc tia nắng vàng tiến sâu vào gian thờ, lần lượt làm nổi bật những pho tượng cổ. Đối với nhiều người lần đầu đến Ai Cập, trải nghiệm này trở thành một kỷ niệm khó quên.

Bà Janice Souudi, du khách đến từ thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ, cho biết đây là lần đầu tiên bà đặt chân đến Ai Cập và chắc chắn sẽ quay trở lại.

"Tôi đến đây để chiêm ngưỡng những bức tượng khổng lồ trong đền và xem chúng được bảo tồn tốt đến mức nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất lại là màu sắc của các hình chạm khắc, chữ tượng hình và những họa tiết trang trí. Thật đẹp, choáng ngợp và hoàn toàn xứng đáng với chuyến đi!" - bà Souudi chia sẻ.

Ngôi đền từng đứng trước nguy cơ bị ngập nước khi Ai Cập xây dựng đập thủy điện Aswan. Trong những năm 1960, các nhà khảo cổ và kỹ sư đã thực hiện dự án quy mô lớn, tháo dỡ và di dời toàn bộ công trình đến vị trí cao hơn nhằm tránh tác động của mực nước dâng.

Đáng chú ý, quá trình di dời được tính toán cẩn thận để bảo tồn hướng đón ánh nắng của ngôi đền. Nhờ đó, hơn 3.000 năm sau khi được xây dựng, ánh sáng Mặt Trời vẫn có thể xuyên qua công trình, chiếu tới các pho tượng trong gian thờ như một minh chứng cho trình độ kiến trúc và thiên văn của người Ai Cập cổ đại.