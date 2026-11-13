Hiệp hội hàng không châu Á - Thái Bình Dương dự báo giá vé máy bay duy trì ở mức cao

Giá vé máy bay có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài khi các hãng hàng không phải đối mặt với giá nhiên liệu bay tăng mạnh và chi phí vận hành ngày càng lớn. Đây là nhận định được Tổng Giám đốc Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương (AAPA) Wong Hong đưa ra ngày 13/11.

Ông Wong Hong, Tổng Giám đốc Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: AP

Ông Wong Hong, Tổng Giám đốc Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức quy tụ 18 hãng hàng không trong khu vực, cho biết các hãng đang nỗ lực kiểm soát giá vé, đồng thời bảo đảm tình hình tài chính và tránh tăng giá quá mức khiến hành khách quay lưng. Tuy nhiên, ngành hàng không hiện phải hoạt động trong môi trường chi phí khác biệt đáng kể so với một năm trước. Khi đó, giá nhiên liệu bay ở mức khoảng 80 USD/thùng, trong khi hiện đã tăng lên khoảng 180 USD/thùng. Nhiên liệu chiếm khoảng 1/3 tổng chi phí vận hành của các hãng, do đó giá nhiên liệu tiếp tục tăng sẽ gây sức ép lớn đến hiệu quả tài chính.

Trả lời câu hỏi liệu giá vé cao có trở thành xu hướng lâu dài thay vì chỉ là sự điều chỉnh tạm thời, ông Wong cho rằng khả năng này là có. Theo ông, thị trường và môi trường chi phí hiện nay đã thay đổi hoàn toàn, đồng thời nhiều khả năng giá vé cao sẽ tiếp tục duy trì. Về khả năng các hãng tiếp tục tăng giá vé nếu nhiên liệu duy trì ở mức cao, ông Wong cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, bởi mức độ nhạy cảm về giá của hành khách khác nhau giữa các thị trường.

Kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, nhiều hãng hàng không lớn tại châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ đã tăng giá vé cơ bản, phụ thu nhiên liệu hoặc bổ sung các khoản phí.

Theo số liệu của AAPA, lượng hành khách hàng không tại châu Á- Thái Bình Dương giảm liên tục trong 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng 8, trước khi phục hồi nhẹ vào tháng 9. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, lượng hành khách toàn khu vực vẫn tăng 1,9%.

“Các hãng sẽ cố gắng duy trì mức giá phù hợp để không mất khách hàng, song đây là bài toán khó”, ông Wong nhận định.

Một trong những thách thức là sự chênh lệch về thời điểm bán vé và mua nhiên liệu, khiến các hãng khó kiểm soát chi phí ngày càng tăng. Ông Wong cho biết, hành khách thường đặt vé trước nhiều tháng và giá vé được chốt từ thời điểm đó, trong khi các hãng chỉ mua nhiên liệu cần thiết để khai thác chuyến bay sau này. Ngoài chi phí nhiên liệu, các hãng còn đối mặt với những khó khăn về nguồn cung, trong đó có tình trạng chậm bàn giao máy bay và chi phí bảo dưỡng cao đối với các máy bay cũ. Dù vậy, ông Wong đánh giá ngành hàng không đã thể hiện khả năng chống chịu tốt và nhu cầu đi lại vẫn duy trì ở mức cao. Theo ông, các hãng hàng không đang nỗ lực xác định mức giá phù hợp tại từng thị trường, nhằm cân đối giữa việc tự gánh phần chi phí gia tăng và nguy cơ tăng giá vé đến mức khiến hành khách không còn đủ khả năng chi trả.