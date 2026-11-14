Mỹ cho phép các chuyến bay cất cánh trở lại sau lệnh tạm dừng trên toàn quốc

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tối 13/11 thông báo cho phép các chuyến bay cất cánh trở lại sau khi dỡ bỏ lệnh tạm dừng trên toàn quốc do sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu khu vực. Tuy nhiên, hoạt động hàng không chưa thể lập tức trở lại bình thường do lịch trình khai thác bị xáo trộn, khiến nhiều máy bay và tổ bay không thể có mặt tại các sân bay theo kế hoạch.

Hành khách ngồi chờ trong lúc các chuyến bay bị chậm tại sân bay

﻿quốc tế Los Angeles, thành phố Los Angeles, ngày 13/11/2026. Ảnh: AP

FAA ban hành lệnh tạm dừng cất cánh vào chiều cùng ngày, khiến hàng trăm chuyến bay phải chuyển hướng. Cơ quan này cho biết sự cố bắt nguồn từ các vấn đề liên lạc tại những trung tâm kiểm soát không lưu khu vực, gây gián đoạn hoạt động điều hành bay.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết việc tích hợp một số công nghệ mới vào hệ thống kiểm soát không lưu đã lỗi thời có thể khiến hệ thống bị quá tải. Ông nhận định sự cố nhiều khả năng xuất phát từ trục trặc kỹ thuật, song chưa loại trừ hoàn toàn các khả năng khác. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến một cuộc tấn công mạng.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, ít nhất 827 chuyến bay đã phải chuyển hướng. Trong số này, 670 chuyến quay trở lại sân bay xuất phát, còn 157 chuyến phải hạ cánh tại sân bay khác.

Kể từ tháng 1/2023 đến giờ Mỹ mới phải đình chỉ toàn bộ chuyến bay trên phạm vi cả nước. Khi đó, một hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp trục trặc, gây gián đoạn hoạt động hàng không trên diện rộng. Trước đó, lần gần nhất biện pháp này được áp dụng là sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Chính phủ Mỹ đang triển khai chương trình hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu đã lạc hậu, song quá trình này vẫn cần thêm nguồn lực và thời gian. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết cần thêm khoảng 30 tỷ USD để hoàn tất dự án.