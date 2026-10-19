Máy bay từ Israel đến Áo hạ cánh khẩn cấp tại Bulgaria do đe dọa đánh bom

Tối 18/10 (theo giờ địa phương), một máy bay trên hành trình từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia của Bulgaria sau khi xuất hiện thông tin đe dọa đánh bom.

Ảnh minh họa do AI tạo dựng

Theo Đài Truyền hình quốc gia Bulgaria (BNT), dẫn thông báo của Bộ Giao thông nước này, chuyến bay chở 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Một thành viên phi hành đoàn thông báo đã nhận được lời đe dọa đánh bom. Ngay sau đó, Không quân Bulgaria điều động máy bay chiến đấu hộ tống chiếc máy bay chở khách cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Sofia.

Bộ Quốc phòng Bulgaria xác nhận đã triển khai máy bay chiến đấu sau khi nhận thông tin đe dọa nhằm vào chiếc Airbus A320.

Nhà chức trách Bulgaria đang điều tra vụ việc. Hiện các cơ quan chức năng chưa công bố tên hãng hàng không khai thác chuyến bay.