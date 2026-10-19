Malaysia Airlines cân nhắc áp dụng thuế xanh với hành khách để bù đắp chi phí nhiên liệu

Ngày 19/10, lãnh đạo Tập đoàn Hàng không Malaysia ((Malaysia Aviation Group), công ty mẹ của Malaysia Airlines, cho biết tập đoàn đang cân nhắc thu phụ phí xanh đối với hành khách để bù đắp một phần chi phí nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Tuy nhiên, biện pháp này có thể khiến giá vé máy bay tăng thêm.

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Phát biểu bên lề một hội nghị về phát triển hàng không bền vững, ông Nasaruddin A. Bakar, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Malaysia Aviation Group, cho biết tập đoàn đang xem xét mọi phương án nhằm cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và khả năng chi trả của hành khách.

“Chúng tôi đang xem xét tất cả các phương án. Người tiêu dùng phải có khả năng chi trả, đồng thời hãng hàng không cũng phải đủ khả năng mua nhiên liệu”, ông Nasaruddin nói với hãng tin AP.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các hãng hàng không trên thế giới nỗ lực cắt giảm phát thải carbon, song phải đối mặt với chi phí cao và nguồn cung hạn chế của nhiên liệu hàng không bền vững.

Singapore, quốc gia láng giềng của Malaysia, đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới công bố kế hoạch áp dụng thuế hàng không xanh theo quy định của chính phủ từ tháng 1/2027. Mức thuế sẽ thay đổi tùy theo điểm đến và hạng ghế của hành khách.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), ngành hàng không đóng góp khoảng 2,5% tổng lượng khí thải carbon toàn cầu hằng năm. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục gia tăng, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc đã đặt mục tiêu đưa mức phát thải carbon ròng của ngành hàng không về 0 vào năm 2050.

ICAO ước tính việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững có thể giúp cắt giảm khoảng 65% phát thải CO₂ của ngành hàng không

SAF chủ yếu sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như dầu ăn đã qua sử dụng, chất béo thải và phụ phẩm nông nghiệp. Các hãng hàng không có thể pha trộn SAF với nhiên liệu truyền thống để sử dụng trên các loại máy bay hiện có.

Tuy nhiên, SAF có giá thành cao hơn nhiều so với nhiên liệu máy bay thông thường. Năng lực sản xuất hạn chế và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nguyên liệu bền vững cũng cản trở quá trình mở rộng sử dụng loại nhiên liệu này. Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), SAF hiện chiếm chưa đến 1% tổng lượng nhiên liệu máy bay mà ngành hàng không toàn cầu sử dụng.

Ông Nasaruddin cho biết Malaysia Aviation Group sẽ tập trung hiện đại hóa đội bay và tăng cường sử dụng SAF nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải. Malaysia Airlines đang triển khai kế hoạch đổi mới đội bay với các đơn đặt hàng gồm 40 máy bay Airbus A330neo và 55 máy bay Boeing 737 MAX, những dòng máy bay có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao hơn.

Theo ông Nasaruddin, Chính phủ Malaysia sẽ quyết định có áp dụng thuế xanh đối với hành khách hay không. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý, nhà cung cấp nhiên liệu và hãng hàng không cần phối hợp tìm cách giảm giá nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Ông cảnh báo, nếu các hãng hàng không tăng giá vé để bù đắp toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhiều hành khách có thể hạn chế đi lại bằng máy bay.

Lãnh đạo Malaysia Aviation Group cho biết giá nhiên liệu máy bay thông thường đang tăng do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông, khiến chi phí hoạt động của tập đoàn gia tăng. Tuy nhiên, hãng không thể tăng giá vé quá cao để bù đắp chi phí vì lo ngại hành khách sẽ giảm nhu cầu đi lại.

Theo ông, đối với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hãng cũng phải cân nhắc mức tăng giá vé dựa trên chi phí nhiên liệu thực tế và khả năng chi trả của hành khách.

“Nếu giá nhiên liệu tăng không quá cao, chúng tôi có thể tăng giá vé để bù đắp phần lớn chi phí. Nhưng nếu giá nhiên liệu tăng quá mạnh, chúng tôi không thể chuyển toàn bộ chi phí đó sang hành khách”, ông Nasaruddin giải thích.

Ông cũng không loại trừ khả năng giá vé máy bay tiếp tục tăng trong thời gian tới.