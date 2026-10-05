Hiểu đúng, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự

Nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 trên địa bàn, đồng thời giúp người dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) hiểu đúng về công tác tuyển quân, tránh nhầm lẫn hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

- Thưa đồng chí, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 trên địa bàn thành phố hiện đang được triển khai như thế nào?

+ Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đã được Bộ CHQS thành phố chủ động triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định và đạt được những kết quả cụ thể. Bộ CHQS thành phố đã tập trung tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp bảo đảm đúng, đủ thành phần. Đồng thời, đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027; ban hành hướng dẫn chi tiết cho Ban CHQS các xã, phường, đặc khu chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân.

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện tốt khâu then chốt là rà soát, quản lý thực lực công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, kết hợp chặt chẽ với việc khai thác, đối chiếu dữ liệu dân cư. Việc xét duyệt các đối tượng thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ được tiến hành công khai, minh bạch và dân chủ ngay từ cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trên cơ sở nguồn công dân đã được rà soát chặt chẽ, Bộ CHQS thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt sơ tuyển sức khỏe NVQS theo đúng kế hoạch, dự kiến diễn ra từ ngày 1/10 đến 25/10/2026.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ, Bộ CHQS thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót ngay từ cơ sở. Đặc biệt, đơn vị đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các trường hợp có hình xăm không đúng quy định, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số tảo hôn, hoặc các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe.

Tuy nhiên, hiện nay một số ít người dân và thanh niên vẫn chưa hiểu đúng, hiểu đầy đủ về các quy định trong tuyển quân, các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, dẫn đến những thắc mắc không đáng có hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để thêu dệt, xuyên tạc.

Cần khẳng định rằng, công tác tuyển quân được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ, dân chủ và công khai. Bước đầu tiên là rà soát, quản lý nguồn để sàng lọc, phân loại số công dân thuộc diện miễn, hoãn hoặc trong độ tuổi thực hiện NVQS. Tiếp theo là sơ tuyển tại cấp xã, rồi mới đến bước gọi khám tuyển sức khỏe theo đúng tỷ lệ quy định là 4 công dân khám để chọn 1 chỉ tiêu nhập ngũ, xác minh tiêu chuẩn chính trị, thâm nhập gia đình công dân, xét duyệt và cuối cùng mới ban hành quyết định gọi nhập ngũ. Nhiều người do nhầm lẫn giữa bước rà soát nguồn với lệnh gọi khám tuyển nên mới thắc mắc vì sao “tuyển ít mà gọi nhiều” rồi cho rằng đó là biện pháp “rung dọa”; nhận thức như vậy là hoàn toàn sai lệch.

Việc xét tạm hoãn hay miễn gọi nhập ngũ được Luật NVQS quy định rất cụ thể, được bình xét công khai từ cấp thôn, bản, tổ dân phố và được chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử cấp xã và tại trụ sở UBND cấp xã cơ quan, tổ chức và nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, khu trong thời hạn 20 ngày để nhân dân theo dõi, giám sát.

Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nắm chắc tình hình, chủ động xác minh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi lợi dụng công tác tuyển quân để lừa đảo, trục lợi hoặc kích động, trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, Ban CHQS cấp xã mới được kiện toàn, Bộ CHQS thành phố có những giải pháp gì để hỗ trợ cơ sở về công tác tuyên truyền thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS?

+ Bộ CHQS thành phố đã nhận thức rõ những khó khăn của Ban CHQS cấp xã mới được kiện toàn và chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn liền với mục tiêu nâng cao nhận thức, vận động thanh niên cùng gia đình tự giác thực hiện Luật NVQS sát với từng khu vực, địa bàn vùng miền và đối tượng, cụ thể như: Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 100% cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia công tác tuyển quân để không chỉ nâng cao nghiệp vụ mà còn gắn với phương pháp, cách thức thực hiện công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên “dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện”; thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và cùng thực hiện với đơn vị cơ sở từng khâu trong quy trình tuyển quân - từ rà soát, nắm nguồn, sơ tuyển đến khám sức khỏe và chốt quân số. Thông qua đó, bảo đảm toàn bộ quy trình diễn ra chặt chẽ, công bằng, công khai và đúng Luật NVQS. Chúng tôi luôn thực hiện với tôn chỉ, sự minh bạch và nghiêm túc trong thực thi chính là giải pháp tuyên truyền trực quan, tạo niềm tin vững chắc cho thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với các trường THPT, Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên và ban, ngành, tổ chức quần chúng của địa phương, báo chí, truyền thông và mạng xã hội về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, về Quân đội là "trường học lớn" giúp thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong kỷ luật và trưởng thành toàn diện về mọi mặt, từ đó khơi dậy tinh thần cống hiến, noi theo những tấm gương Anh hùng liệt sĩ của tuổi trẻ.

Đồng thời, làm tốt công tác vận động, nhất là cử cán bộ, nhân viên đến từng gia đình thăm hỏi, tặng quà, động viên có con em tham gia đăng ký khám tuyển, động viên gia đình và thanh niên nhập ngũ chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và ý nghĩa của việc tham gia NVQS bảo vệ Tổ quốc.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!