Phường Phong Cốc: Sơ tuyển sức khỏe hơn 300 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

Trong 2 ngày 23-24/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phong Cốc tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 đối với hơn 300 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ.

Lãnh đạo phường Phong Cốc, cơ quan quân sự kiểm tra công tác sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự 2027.

Theo thống kê, phường Phong Cốc có 1.006 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó 332 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển. Công tác sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Lãnh đạo địa phương cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn và cơ quan quân sự liên quan kiểm tra, giám sát các khâu thực hiện, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, bảo đảm việc tổ chức theo đúng kế hoạch.

Tại buổi sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường tập trung rà soát, đối chiếu thông tin công dân, kiểm tra các điều kiện sơ tuyển và thực hiện những nội dung kiểm tra sức khỏe ban đầu theo quy định. Quá trình tổ chức bảo đảm công khai, khách quan, đúng đối tượng, góp phần đánh giá, phân loại nguồn công dân, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Các bước thực hiện sơ tuyển đảm bảo đúng quy trình.

Khâu kết luận trong công tác sơ tuyển được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đúng quy trình.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của thanh niên địa phương. Có 80 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thể hiện nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đến sơ tuyển.

Tính đến hết ngày 22/10, 12/54 xã, phường đã tiến hành sơ tuyển xong với trên 5.200 công dân đủ điều kiện sơ tuyển, tổng số phát lệnh là trên 4.500 công dân; các địa phương còn lại phấn đấu hoàn thành công tác sơ tuyển trong ngày 25/10.

Thông qua đợt sơ tuyển, các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi, chủ động chuẩn bị các điều kiện cho những bước tuyển chọn tiếp theo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027, bảo đảm chất lượng tuyển quân và yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới.